La derrota ante el Barcelona fue incuestionable para Álex Mumbrú, quien tiene claro que el partido se decidió en una primera parte para olvidar en defensa, en la que los taronja recibieron 55 puntos. Y todo en un partido que no pudo acabar en el banquillo al recibir primeo una técnica y después una descalificante.

Valoración del partido

Ha sido un partido que ha tenido dos caras claras. En la primera parte no hemos estado defensivamente, ofensivamente más o menos bien, hemos metido 40 puntos y eso es complicado ante el Barcelona, pero defensivamente íbamos todo el rato un segundo atrás y no estuvimos al nivel que requería el partido. En la segunda parte estuvimos más agresivos, mejoramos las líneas, tuvieron que meter algunas canastas de mérito en los últimos segundos, que nos hacía daño cuando estábamos remontando. Hemos tenido tres o cuatro balones cuando estábamos a 12 o 13 puntos en el tercer cuarto, que al final nos ha costado el fallar y que ellos nos metieran. Ha sido anímicamente complicado, pero en el último cuarto hemos seguido luchando hasta el final, el equipo hizo un desgaste físico hasta el final, pero al haber regalado los primeros 20 minutos, luego ya fue difícil poder estar en el partido.

"Sam tiene molestias en su rodilla, todos sabéis que tiene la rodilla delicada, hay que cuidarle, llevamos muchos partidos en pocos días, con minutos importantes , se le había cargado y hemos decidido pararle para que se acabe de poner bien del todo y no seguir forzando. Y a él le molestaba".

Discrepancia con la expulsión

"Referente a la técnica, no quiero hablar mucho del arbitraje, no nos gusta, pero sobre la técnica creo que es merecida, mi protesta a lo mejor ha sido un poco airosa y creo que la técnica es merecida, pero lo que ha sucedido después no lo entiendo porque para que suceda algo así tiene que haber alguna falta de respeto que no ha habido en ningún momento, no ha habido nada como para expulsar a un entrenador y si ese es el nivel para expulsar a un entrenador, pues si todo el mundo fuera así, lo entendería, pero no ha habido ninguna falta de respeto ni nada para que haya habido una expulsión. Directamente me han expulsado, no ha habido ninguna opción a nada más. Ha habido la protesta, ha habido la técnica, , hemos seguido conversando y ha decidido expulsarme pero no ha habido ninguna protesta airosa, ningún mal gesto, ninguna falta de respeto hacia ningún tipo de persona, ahí me extraña mucho el nivel, hila fino, al final hay 8.000 personas y todo el mundo tiene que tener el temple, yo el primero y es error mío la técnica, pero creo que la expulsión es excesiva".

Jared Harper, forzado

Jared, sabéis que los que nunca han jugado en Europa y juegan por primera vez siempre tienen un proceso de aprendizaje, que cuesta mucho más meterse e integrarse en un equipo que los jugadores que ya estaban en Europa y han estado por varios lugares y conocen el baloncesto europeo, que Jared no lo conoce, pero hay que entender que a Jared todavía le faltaban más días para su recuperación porque todavía no estaba bien del tobillo y le hemos avanzado para que nos ayudara lo que pudiera 10 o 15 minutos por la baja de Sam. Le hemos casi empujado a jugar para que pudiera ayudarnos porque si no, teníamos un problema en la posición de base. Yo le he visto renqueante en algunos momentos, no ha entrenado y casi ha venido directo al partido para ayudarnos y ha habido momentos en los que el partido le ha pasado por encima, pero está integrado en el grupo y tenemos que integrarle cada vez más en el juego.

Mal en el rebote

Ha habido un momento que nos han logrado seis o siete rebotes ofensivos pero casi todos en la misma jugada. Eso habla mal de nosotros, de nuestra intensidad, defensivamente en la primera parte no hemos estado. Recibir 55 puntos es mucho aunque el Barça haya estado muy acertado en el tiro, con casi un 70% en triples, con algunos bien defendidos y otros no. El equipo ha querido en la segunda parte, hemos estado hasta el final, pero la renta que había logrado el Barça fue demasiado grande.

Falta intensidad y ausencia de Rivero

Es importante la falta de Rivero, en el rebote es importante, pero también lo es que esté Sam, que Webb III salga definitivamente de la lesión y coja un poco de ritmo, al igual que Jared. Tenemos jugadores que están acabando de entrar y que alguno no había ni entrenado y Webb III está por las lesiones que tenemos. Hay que salir de las lesiones y que el equipo se sobreponga de lo que ha pasado. Hemos hecho buenos partidos sin Rivero pero está claro que es un jugador muy importante.

Sin faltas de Pradilla y Dubljevic y defensa blanda

En la primera parte hemos estado mal, nos han metido 30 puntos y no hemos entrado en bonus, eso habla mal de nuestra defensa, de la falta de actitud, del rebote y la lucha. El segundo cuarto no lo hemos entendido y así han logrado una renta que ante un equipo como el Barcelona no te deja volver, lo hemos intentado con os cambios y los tiempos para ser más agresivos y en la segunda parte lo hemos sido, pero la renta era muy grande, nos estaba costando encontrar el ritmo de juego y es algo que cuando te meten puntos, que los pívots no tengan faltas demuestra lo que estoy comentando.

Jasikevicius: "Estamos contentos porque el Valencia Basket tiene muy buen equipo"

Por otra parte, Sarunas Jasikevicius destacó que "quiero felicitar a nuestros chicos y a nuestros seguidores por esta victoria, siempre es muy difícil aquí, esperábamos un partido difícil, hemos jugado muy bien en ataque, sobre todo la primera parte, encontramos tiros abiertos, estuvimos metiendo tiros, cuando fallamos cogimos muchos rebotes en ataque, las ganas de los chicos estaban muy bien, en defensa nos costó bastante y no podríamos tener más control del partido, pero en líneas generales tenemos que estar muy contentos porque el Valencia Basket tiene muy buen equipo".

Respecto al rendimiento de Laprovittola junto a Satorasnky, destacó que "desde que está aquí, Laprovittola está jugando más de dos, pero es una pareja intercambiable, si yo pudiera hacerlo, jugaría con cinco bases, ellos saben manejar el equipo, saben tomar decisiones, si tuviera un base de 2,10, otro de 2,08 y otro de 2.000 jugarían todos por la toma de decisiones, la velocidad de juego, ya es a otro nivel.