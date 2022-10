Rubén Burgos se mostró dolido por la derrota de este sábado ante el Kutxabank Araski, pero el técnico recalcó que le equipo no llegó fresco después del último encuentro de la Euroliga. "Hay que felicitar al Araski. Creo que ha sabido jugar sus cartas y durante todo el partido ha merecido la victoria. No hemos conseguido ganar ningún parcial. Hay que analizar el partido y sacar conclusiones. Para todo hay motivos. Seguramente son varios. El Basket es uno y es responsabilidad del staff. Los planteamientos, saber sacar lo mejor de cada jugadora cómo y cuándo, pero entiendo que tiene que haber más motivos. Uno el físico, por supuesto. Hoy la gasolina ha estado justa en muchos momentos de partido y por lenguaje corporal lo hemos detectado rápido".

Además, recuerda Burgos que es algo que puede volver a pasar hasta que se recuperen las lesionadas. "Esta es nuestra realidad de la doble competición exigente. No va a ser solo esta semana, van a ser todas así. Nuestra realidad también es el roster actual que podemos disponer. Tenemos que ponernos al punto de exigencia que nos va a poner la doble competición, sabiendo cómo gestionar las cargas para que la energía llegue. La mentalidad es importante y después de un esfuerzo tienes que recuperarte y hacer otro. Hoy hemos querido por fases de partido. El desacierto nos ha restado energía".

Bajos porcentajes de tiro

A pesar de ello, Rubén Burgos asegura que "en defensa el equipo ha seguido el plan, ha estado trabajador y solidario en defensa y esfuerzos. Pero creo que nuestro problema no ha sido la defensa. Los bajos porcentajes, especial en tiros de tres, con 1/18, te va restando confianza, pero especialmente acciones bien jugadas y no hemos sabido finalizar por falta de energía o por la confianza que ha ido bajando. Al principio cuando todavía no estábamos cansadas hemos querido tanto como el rival, que ha estado una semana preparándose para venir a una cancha complicada y ha ejecutado un buen partido. Todo esto tendremos que analizarlo para que en la competición española y la competición europea estemos al mismo nivel y a un nivel alto, sino podemos vernos más veces en situaciones complicadas”.