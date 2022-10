El alero del Valencia Basket Millán Jiménez, miembro de la primera plantilla desde este verano, compagina su presencia en el equipo de Álex Mumbrú con su participación en el equipo vinculado en LEB Plata, L'Horta Godella.

Tras jugar las últimas campañas en ese equipo filial y subir puntualmente al primer equipo, el Valencia ascendió este verano a Jiménez al primer equipo "a todos los efectos".

No obstante, ahora, tras haberse perdido el canterano buena parte de la pretemporada por una lesión en el tobillo y al no estar de momento gozando de apenas minutos en el primer equipo, el club ha decidido que juegue con su antiguo equipo cuando no interfiera en la dinámica del primer equipo.

El jugador no se perderá entrenamientos de la primera plantilla ni viajes, pero que cuando los calendarios lo permitan podrá jugar con el filial para mantener su progresión si la previsión es que no vaya a tener muchos minutos.

Este pasado fin de semana, en el que el filial jugaba el sábado en Godella y el Valencia en la Fonteta el domingo, Jiménez fue clave en el triunfo en la prórroga ante el Cornellà y acabó el encuentro con 17 puntos y seis rebotes.