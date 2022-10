El Valencia Basket visitará el viernes por séptima vez la pista del Olympiacos Piraeus para un partido de la Turkish Airlines Euroleague (viernes 4, 20:00h, SEF, DAZN/Movistar+ dial 65). El equipo rojiblanco es el único rival con el que el cuadro taronja se ha encontrado en todas sus participaciones en la máxima competición continental, por lo que la visita al Pireo se ha convertido en el único ritual que se va a repetir en las siete presencias del Valencia Basket en la Euroliga. Una tradición que el equipo taronja empezó con una victoria en un partido jugado en una pista alternativa al Palacio de la Paz y la Amistad, después encadenó cuatro derrotas consecutivas y en el último precedente sumó su primera victoria en la guarida habitual del equipo rojiblanco.

Triunfo taronja en la primera visita al Pireo

Las mejoras del SEF de cara a los Juegos Olímpicos de Atenas hicieron que la primera visita del equipo taronja al Olympiacos se jugara en un recinto bastante más pequeño, el Korydallos Sports Hall, situado en la municipalidad de la región del Pireo del mismo nombre. Ante unos 2.500 espectadores, Valencia Basket se llevó la victoria de la pista del Olympiacos por un marcador final de 69-77. Dimos Dikoudis con 16 puntos y Rigaudeau y Popovic con 14 cada uno fueron los mejores del equipo taronja para dejar sin efecto los 19 tantos convertidos por el argentino Rubén Wolkowysky.

Racha negativa en el SEF

Tras ese encuentro de noviembre de 2003 vinieron nueve victorias griegas consecutivas, cinco en la Fonteta y cuatro en el Estadio de la Paz y la Amistad. El equipo rojiblanco se impuso al cuadro taronja por 77-62 en partido correspondiente al Top16 de la Euroliga 2010-11, en un encuentro en el que los 16 puntos y 8 rebotes de Claver no fueron suficientes para sobreponerse a los 17 puntos de Nesterovic y los 14 de Spanoulis.

En la fase de grupos de la Euroliga 2014-15 la victoria también se quedó en el Pireo en un partido ajustado que cayó del lado griego por un marcador de 77-76. El equipo taronja tuvo tiro para ganar tras los tiros libres de Spanoulis, pero el lanzamiento final de Nedovic no entró y dejó sin premio a un equipo en el que Dubljevic, Lucic y Ribas consiguieron 16 puntos cada uno. En los dos primeros precedentes con formato de Liga Regular la victoria también fue para los griegos. En la temporada 2017-18 el partido acabó con victoria rojiblanca por 80-70. Los 19 puntos de San Emeterio y los 13 de Erick Green no pesaron más que los 25 puntos y 9 asistencias de Vassilis Spanoulis. Y en el curso 2019-20 el equipo taronja no tuvo opción y cayó por un contundente 89-63 con Milutinov (17 puntos y 14 rebotes) dando un recital en el juego en la pintura.

Asalto a la Paz y la Amistad en la última visita

El equipo taronja rompió una racha de 17 años sin ganar al Olympiacos en su última visita al fortín rojiblanco. Fue en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de la Euroliga 2020-21 jugado el 16 de diciembre de 2020 en el que el equipo taronja dominó desde el inicio y fue acumulando una ventaja que llegó a ser de trece puntos al llegar al descanso. Pese a los intentos de remontada del equipo griego, Valencia Basket pudo proteger su ventaja y se acabó imponiendo por 85-96. Dubljevic con 20 puntos y 9 rebotes y Derrick Williams con 16 fueron los más destacados en el conjunto taronja, dejando sin efecto los 18 puntos de Sloukas y los 16 de McKissic.

Frenar al mejor ataque de la Euroliga

No lo tendrá fácil Valencia Basket si pretende repetir su triunfo de hace dos temporadas en el Pireo. Olympiacos ha comenzado la competición como un tiro, ganando los cuatro primeros partidos (incluyendo tres victorias como visitante en España en las pistas del Real Madrid, Barcelona y Cazoo Baskonia) y cayendo en la quinta jornada como local ante el AS Mónaco por 76-81, por lo que estará doblemente motivado para no repetir derrota frente a su público.

La clave para el equipo taronja estará en tratar de frenar el engrasado engranaje ofensivo de los hombres de Bartzokas, que son el equipo que más puntos mete en la Euroliga (86,4 puntos) siendo el equipo que mejor tira de dos (57,5%) y desde el tiro libre (89,3%) y el segundo que más asistencias reparte (19,6), lo que le lleva también a ser el equipo más valorado del torneo (106,4 créditos por partido).