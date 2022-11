El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú y el pívot taronja James Webb III han comparecido este jueves 3 de noviembre en rueda de prensa para analizar la visita a la cancha del Olympiacos griego el viernes 4 a las 20:00 horas en partido correspondiente a la sexta jornada de la Eurolliga. Mumbrú resaltó la dificultad de superar en su cancha a un equipo que hasta ahora "se ha mostrado muy sólido, como indican sus números. Sólo han perdido un partido ante el Mónaco y son un equipo peligroso".

Sobre su rival, Mumbrú analizó: "juegan un gran baloncesto tanto defensivo como ofensivo, llevan mucho tiempo jugando juntos, con el mismo entrenador, es algo que les hace más peligrosos, sobre todo en los momentos defisivos del partido".

El técnico destacó las claves para salir victoriosos de la cancha griega: "defensivamente tenemos que estar bien ,defender el pick and roll que ellos hacen muy bien. Además tienen gente grande, muy física. Tenemos que tener ritmo de partido".

Sobre el proceso de construcción en el que aún está inmerso el Valencia Basket, Mumbrú destacó: "Cuando en un equipo hay tantos jugadores nuevos, siempre cuesta un poco más acoplarse, entrar en la dinámica del equipo. En el caso de Webb hizo muy buena pretemporada pero luego tuvo una lesión pequeñita que le sacó un poco de ritmo y luego volvió a lesionarse. El otro día volvió sin haber entrenado mucho y creo que ya está preparado".

Mumbrú confirmó que tampoco podrá contar ante Olympiacos ni con Van Rossom ni con Jasiel Rivero: "Sam no podrá jugar todavía, al igual que Jasiel. James ya demostró el otro día que está recuperado" . El técnico espera que Jared Harper continúe su evolución favorable: "la lesión de Van Rossom obligó a forzar su reaparición. Prácticamente no ha terminado ningún entrenamiento aún pero esperamos que esté a un buen nivel".

El técnico taronja hace un balance positvo de este primer mes de competición: "lo más destacado es que el equipo ha sabido sobreponerse a los problemas que hemos tenido, sobre todo de lesiones. Tenemos aún mucho que mejorar, hay que ajustar nuestro ataque, nuestra defensa... Hemos estado más fallones de lo que deberíamos y en este sentido tenemos que ser más sólidos".

Por su parte, James Webb III, se mostró optimista sobre su adaptación al equipo: "sé que aún hay cosas que tengo que mejorar, en las que fallo, pero poco a poco me voy encontrando mejor en el equipo, a veces hay cosas que no me salen pero trato de cumplir al máximo con lo que el entrenador quiere de mí". Sobre el partido ante Olympiacos, el pívot destacó el nivel del rival: "es un equipo complicado y una cancha difícil, tenemos que hacer un partido muy serio".