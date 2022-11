El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, considera que el rival de este viernes en la Euroliga, el AS Monaco, "es un equipo con grandes jugadores, con mucho 'uno contra uno', anotación y con mucho físico y oficio", asimismo destacó el papel "desequilibrante" del mejor jugador de los franceses, Mike James o del ex Valencia Basket, Jordan Loyd. "Cuentan con buenos jugadores interiores, es un grupo muy completo que únicamente perdió un partido, lejos de su casa contra el Maccabi".

Para poder frenar al colíder de la Euroliga, que tiene un balance de 5-1 y que "ha hecho una gran inversión" en fichajes, el entrenador 'taronja' considera que su equipo tendrá que "estar bien en todas las líneas, controlar el rebote, defender intenso y hacer un partido muy completo en todas las facetas".

Mumbrú cree que el estadounidense James anotará una cantidad de puntos considerable este viernes, aunque espera que no sirva a los franceses para ganar en La Fonteta, tal y como pasó en la última visita del base con los colores del CSKA Moscú. Entonces, James convirtió 37 puntos, pero el triunfo fue para los locales. "Es un jugador muy desequilibrante, que puede anotar de todas las maneras, lanzando, penetrando, en el poste bajo... es muy versátil. Tiene una media de 21 puntos y seguro que nos mete, pero lo importante es que sus porcentajes no sean altos, no es lo mismo hacer esos puntos con ocho tiros que con 15. Ojalá que vuelva a meter casi cuarenta puntos y ganemos", remarcó.

"Debemos intentar defender bien el 'uno contra uno'. Tiene jugadores muy verticales y muy desequilibrantes, que podrían jugar sin los otros cuatro. Ha hecho una gran inversión y tiene un gran equipo. Tendremos que estar bien defensivamente como equipo", subrayó.

Todavía queda margen de crecimiento en el Valencia Basket de Mumbrú

Mumbrú admitió que las últimas dos victorias les dan margen para continuar con un crecimiento que cree que aún debe ser considerable. "Siempre estás contento cuando hay victorias, pero nos queda bastante trabajo. Tenemos que seguir construyendo y mejorar mecanismos", apuntó. "Estamos trabajando duro desde el principio. Hay que construir un grupo, un equipo. Hemos tardado un poco más de lo que esperábamos para adaptarnos y aún nos queda mucho por mejorar, pero poco a poco vamos encontrándonos. Está claro que es mucho más fácil hacerlo desde la victoria que desde la derrota", señaló.

Regreso inminente del 'Papi Rivero'

Finalmente, el entrenador admitió que el ala-pívot Jasiel Rivero podría regresar al equipo tras varias semanas de baja por una lesión muscular. "'Papi' ha empezado a hacer algo con el grupo, veremos si entra o no en la convocatoria, veremos cómo se siente", terminó el barcelonés.