El técnico del Valencia Basket, Álex Mumbrú, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para analizar el partido de este jueves 17 de noviembre en la cancha del Virtus de Bolonia (20:30 horas) correspondiente a la Euroliga. Mumbrú destacó el nivel de los italinaos: "es un rival que conocéis del año pasado. Es un equipo muy bueno que empezó la temporada con buenos resultados. Notaron un poco la llegada tardía de Sergio Scariolo porque esgtaba conla selección española pero cada vez están jugando mejor".

Sobre la trayectoria del Virtus, destaca: "aunque perdieron contra Asvel, venían de hacer un gran partido ante Milán y de ganarles en su casa que para ellos es siempre un partido muy importante por la rivalidad que hay entre ellos".

Sobre el estilo de juego de su rival y las claves para salir victoriosos de Bolonia, Mumbrú destaca: "Están haciendo buenos partidos, controlan el juego, tienen una defensa bastante farragosa y bastante dura y seguro que nos costará encontrar nuestras opciones en ataque. Tenemos que estar los 40 minutos bien tanto ofensiva como defensivamente".

Para el técnico catalán, controlar el tempo del partido será determinante: "No tenemos que dejarles impoer el ritmo . Está claro que cuando juegas en casa tratas de controlar más el ritmo del partido. Nosotros tenemos que hacer nuesro juego, intentar correr cuando podamos, estar bien en defensa y hacer buenos contrataques".

Van Rossom viaja

Sobre las ausencias en la plantilla taronja, Mumbrú destacó la buena evolución de Van Rossom aunque asegura que aún es pronto para que salte a la pista: "aAm ha empezado a entrenar y va a viajar con el equipo, está en la fase final de la recuperación y es bueno que se vaya integrando con el grupo pero áun es pronto para que pueda tener minutos porque lleva pocos entrenos".

Sobre las últimas actuaciones de su equipo, Mumbrú destacó la evolución positiva: "Nos conocemos más y eso se nota pero nos queda bastante trabajo por hacer, hay que ajustar cosas y mejorar como equipo aunque está claro que es más fácil trabajar desde la victoria que desde la derrota".

Mumbrú dijo que no descartan que Scariolo trate de nuevo de 'anular' a Bojan Dubljevic con la defensa de Toko Shengelia como hizo en el enfrentamiento de la pasada campaña en la Eurocopa en la Fonteta: "si es así, buscaremos soluciones. No podemos obsesionarnos con eso".

Sobre el pobre porcentaje de acierto en el tiro de los escoltas Jonah Radebaugh y Klemen Prepelic, Mumbrú resaltó: "Los tiradores siempre tienen rachas. No estamos preocupados, me preocuparía si Klemen no estuviera involucrado o si no estuviera quedándose a tirar después. Como todos los tiradores hay rachas pero lo veo concentrado y dispuesto a ayudar al equipo. Seguro que habrá un momento en el que esté más acertado".