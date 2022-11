Entre el 'shock' de quedarse sin la fortaleza interior de Bojan Dubljevic y la asfixiante defensa de la Virtus Bologna, el Valencia Basket se derrumbó en el Paladozza de Bolonia. La Virtus Segafredo, el mismo equipo que le privó el pasado curso de la EuroCup, arrolló a los 'taronja' en la octava jornada de la Euroliga (89-59) y cortó la racha de tres victorias con la que aterrizaron en Italia.

Sin el capitán 'Dubi' por culpa de una gastroenteritis en la previa del partido, el Valencia BC no encontró en ningún momento soluciones para dañar al duro bloque de Sergio Scariolo. Tras la derrota en Bolonia, los valencianos caen del top 8 en la clasificación de la Euroliga. Los regresos a la pista de Jasiel Rivero y Sam Van Rossom, tras varias jornadas lesionados, fueron la única nota positiva, aunque no le bastaron al equipo de Álex Mumbrú.

Desde el comienzo, los italianos dejaron claras sus intenciones. Jordan Mickey golpeó el primero con un 2+1. Antes del ecuador del primer cuarto, el exjugador del Real Madrid ponía a los suyos con siete de ventaja desde la media distancia (11-4, m. 4). Gracias a la agresividad de su defensa, el conjunto de Scariolo acabó distanciándose peligrosamente en el marcador. A los 'taronja' se les apagó la luz. Una penetración de Josep Puerto, la excepción que confirmó la regla de un Valencia BC sin movilidad ni decisión en ataque, y un tiro libre de Chris Jones, fueron las únicas canastas en seis minutos.

Hasta el final de un primer cuarto nefasto, los de Mumbrú solo volverían a anotar mediante un tiro libre de Víctor Claver. Mientras tanto, la Virtus se aprovechó de la debilidad para romper el choque. Isaia Cordinier se puso las botas con un triple, un 2+1 y un mate con el que remató el primer asalto (24-8, m. 10).

El Valencia BC continuó desconectado del duelo durante buena parte del segundo acto. En sus cuatro primeros minutos, los valencianos únicamente vieron la canasta con un triple de Xabi López-Arostegui (27-11, m. 13). La distancia ascendió a los 24 puntos con la Virtus destrozando la moral visitante tras varios errores, precipitaciones y dos acciones de Ismael Bako y Semi Ojeleye (35-11, m. 14).

Intento de resurrección de la mano de Pradilla y Van Rossom

Cuando peor estaba, el equipo de Mumbrú resucitó con las entradas en la pista de Jones y, sobre todo, Jaime Pradilla y Sam Van Rossom. Un lanzamiento exterior de James Webb III valió para recuperar el ánimo con un 0-7 de parcial para un grupo que había mejorado en el rebote gracias a Pradilla, que colocó a los suyos a 15 puntos (35- 20, m. 16). Jones respondió a Mickey con una jugada de gran talento en la esquina (38-23, m. 18). Van Rossom calmó la ideas en ataque antes de marcharse al descanso tras una penetración excesivamente fácil de Iffe Lundberg (42-25, m. 20).

Álex Mumbrú apostó por dar continuidad en el quinteto que inició la segunda mitad a sus hombres más activos: Jones, Van Rossom, López-Arostegui, Pradilla y Webb III. Sin embargo, la historia no empezó bien, lo hizo con otro 2+1 concedido en defensa por falta de Webb a Mam Jaiteh, que falló el adicional. El rebote, lo único en lo que el Valencia BC podía dominar, dio opciones de anotar a López-Arostegui y Jones, pero la renta volvió a agrandarse hasta el +24 tras tres triples consecutivos de los italianos, uno de Mickey y otros dos Ojeleye en la esquina (53-29, m. 25).

Jasiel Rivero logró sumar sus primeros tres puntos tras 'bailar' en la zona a Mickey, pero muy pronto Jaiteh lo contrarrestó desde la pintura (55-32). En ataque no hubo manera de abrir el grifo. Nadie se alió con Jones. Klemen Prepelic continúa negado. El francotirador esloveno se estrenó, pasada la mitad del tercer capítulo, con dos tiros libres para contestar a otro triple de Mickey. El primero del escolta del Valencia BC no caería hasta su quinto intento (61-37, m. 27). No era el día y el calvario prosiguió. Desde más allá del 6,75, Kyle Weems devolvió la máxima al videomarcador (66-40, m. 30). Una canasta de Jared Harper dejó la desventaja en 24 puntos en la antesala de los últimos diez minutos (66-42).

El último cuarto, con todo decidido y sin vías por las que hacer daño a la Virtus, fue apenas un trámite. Harper dio descanso a Jones, mientras todo el equipo sufrió en un día para olvidar. Un triple de Cordinier amplió la ventaja de los italianos hasta los 30 puntos (82-52, m. 36). Precisamente, el pequeño base convirtió el sexto tiro de tres de los visitantes en... ¡36 intentos! De la mano de Lundberg y Niccolo Mannion, la Virtus mantuvo el +30 hasta el final (89-59, m. 40). Una pesadilla de principio a fin.