El Valencia Basket visita este jueves la histórica cancha de la Virtus Segafredo Bolonia dirigido por el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, en un partido en el que los de Mumbrú quieren reafirmar su buen momento de forma ya que atesoran cinco triunfos en los últimos partidos sumando Liga y Euroliga. Ganar en Bolonia permitiría al Valencia Basket seguir en la parte alta de la tabla. Hasta ahora, el balance 'taronja' es positivo con 4 victorias y 3 derrotas, a la inversa que su rival de hoy que suma 3 victorias y 4 derrotas. El Valencia Basket buscará su tercera victoria consecutiva en Europa tras superar a Olympiacos a domicilio y en la Fonteta al AS Monaco. La Virtus afronta el partido también con la moral alta tras llevarse el ‘derbi’ italiano ante el Milán en la última jornada.

Se trata del primer duelo de boloñeses y valencianos en la máxima competición continental aunque en la EuroCup se enfrentaron en tres ocasiones la pasada temporada. Los de Mumbrú buscarán la revancha de las semifinales de la pasada campaña en la que se imponía la Virtus. Sin embargo, en su visita a Bolonia los taronja salían victoriosos por un ajustado 96-97.

Los hombres de Álex Mumbrú llegan a este partido ‘descansados’ tras el parón liguero motivado por los compromisos de la selección española, dirigida por Sergio Scariolo que compagina su función de entrenador de la Virtus con el de seleccionador. El técnico se incorporaba esta semana a su equipo tras certificar la clasificación de España para el Mundial 2023. Aunque no ha tenido mucho tiempo para preparar el partido, Scariolo conoce a la perfección el juego del Valencia Basket e incluso ha dirigido a hombres como Pradilla, López-Arostegui y Víctor Claver con España.

Jasiel Rivero podrá disponer de sus primeros minutos

Con las bajas de Millán Jiménez y Martin Hermannsson, todo indica que Jasiel Rivero sí podrá disponer de sus primeros minutos en cancha tras recuperarse de su lesión. Ante el Mónaco se sentó en el banquillo pero no llegó a jugar. Otra noticia positiva es la reincorporación a la dinámica del equipo de Sam Van Rossom, aunque el propio Mumbrú destacaba ayer que casi con toda seguridad no jugará porque aún no está plenamente recuperado por lo que será el hombre descartado de la lista de 13 convocados para Bolonia.

El partido de hoy será el primero de los cinco que afronte el Valencia Basket en tan sólo 11 días. De Bolonia viajará a Tenerife donde juega este sábado. La semana que viene afrontarán tres partidos en la Fonteta: ante Real Madrid (martes) y Zalguiris (viernes) en Euroliga y ante Unicaja el domingo en Liga.

La Virtus presenta una de las mejores defensas de la competición, mientras que para el Valencia Basket, con su juego rápido, el ataque es uno de sus principales armas.