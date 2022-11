La pasada semana, en el partido de la EuroLeague Women frente al Tango Bourges, supercampeón de Europa, Queralt Casas se convirtió en la jugadora con más partidos en la historia del Valencia Basket. Un hito, en su cuarta temporada en el club, que se unió al alcanzando a principios de noviembre en la victoria sobre el Durán Maquinaria Ensino en Lugo. Entonces, la gerundense rebasó a Mireya Tirera para coronarse como la jugadora con más puntos desde la creación de la sección femenina.

"Es un orgullo. No es que la trayectoria del femenino del Valencia Basket sea muy amplia... pero para mí es una pasada. Cuando fiché aquí nunca se pasó por mi cabeza batir ningún récord ni estar ahí. Me siento súper a gusto en València. Creo que el club también está contento conmigo, de ahí que lleguemos a tantos años juntos y espero que sean muchos más", comenta en declaraciones al club la internacional española, que el pasado viernes cumplió 30 años.

Desde esta temporada, Casas es la capitana del equipo. Una responsabilidad dentro del vestuario que comparte con la segunda capitana, Cristina Ouviña. Para el grupo, el comienzo de curso fue complicado por la acumulación de bajas de jugadoras fundamentales como Alba Torrens, Cristina Ouviña, Leticia Romero o Rebecca Allen. La alero australiana continuará sin poder ayudar al equipo hasta los inicios del próximo 2023. No obstante, Casas celebra la recuperación de todas las demás, una circunstancia determinante en la racha actual de cinco triunfos consecutivos. "Si miras el ‘roster’ da alegría, somos un ‘equipazo’. Hemos tenido problemas de lesiones, pero mejor en esta época del año que más adelante. Fue duro, pero esto es un equipo y, si faltan piezas importantes, el resto debe dar un paso más. Nos falta ‘Bec’, una ‘jugadoraza’ y una superpersona. La echamos mucho de menos. Pero ver al equipo entero, ver que coinciden Cris, Alba, Leti... da gusto. Somos un equipo muy fuerte y respetado", argumenta la escolta de la Selección.

Precisamente, la presencia desde varias campañas atrás de jugadoras de primer nivel ha fortalecido la reputación del equipo y el club. Jugadoras, como Queralt, que empiezan a copar los rankings históricos. "En Lugo no era consciente de que logré lo de los puntos. Mi juego en defensa muchas veces no cuenta en lo estadístico. Cuando se hace una buena defensa no es por una, es por el equipo. Intento dar lo mejor por y para el grupo. Los roles están claros, luchamos por el club, el equipo y por ganar", añade.

La capitana, que suma ya 145 partidos, únicamente se ha perdido siete partidos en poco más de tres temporadas. "Este año está siendo como todas las temporadas, menos la del año pasado, que lo pasé fatal, fue muy duro. Ahora, en pretemporada ya sabía que mentalmente volvía a ser yo", explica en relación con la carencia de descanso que tuvo hace un año.

Cinco internacionales con España para la clasificación para el EuroBasket

Esta semana Queralt, junto a Leti Romero, Raquel Carrera, Cristina Ouviña y Alba Torrens, se va a concentrar con España para los partidos de clasificación para el próximo Eurobasket 2023 en Eslovenia e Israel. El jueves, frente a Islandia, y el domingo, contra Hungría.