Víctor Claver aseguró que no existe un problema de actitud en la plantilla pero que sí que es cierto que hay jugadores que aún no entienden cómo pueden ayudar al equipo y el papel que deben tener y pidió "simplificar" las cosas para salir de la mala racha de juego y de resultados que arrastran.

"Cuando hay más rotaciones, es más difícil encontrar la seguridad o la confianza que queremos. Antes, lo normal era una plantilla de doce en la que juegan diez. Eso ha cambiado y nos tenemos que adaptar. No es un problema de actitud, hay gente que todavía no entiende su rol. Lo importante es tener una plantilla es que todo el mundo entienda su rol y cómo puede ayudar al equipo y que si no juega no pasa nada porque otro día lo podrá hacer", señaló en una rueda de prensa.

El alero dijo que les falta solidez y ser más regulares. "Tampoco hay que cambiar mucho, hay muchos minutos en los que sí que jugamos bien. Hay que ser conscientes del problema que tenemos e intentar que nos pase menos tiempo", apuntó.

Claver explicó que, según su experiencia, ante estas situaciones lo que más ayuda es "estar juntos" y "entender lo que queremos hacer como grupo" pero también dijo que deben ser conscientes de las limitaciones que tienen ahora mismo.

La fórmula para salir del bache

"Estando juntos y teniendo un objetivo claro es como se sale de esta situación. También debemos simplificar, no intentar hacer muchas cosas. Hay que centrarse en lo básico y luego ya pensar en cosas grandes", apuntó antes de viajar a medirse este jueves al Partizan de Belgrado.

"Es un partido importante por la situación en la que estamos de una mala racha. Tenemos ganas de darle la vuelta. Ya hemos tenido salidas difíciles y esta es una de las pistas mas complicadas de Europa pero debe ser una motivación para nosotros para dar nuestra mejor versión", apuntó Claver, que analizó también la situación de críticas que han vivido en los últimos partidos en la Fonteta.

Malos resultados en casa

"Jugar en Belgrado nos motiva, jugar en la Fonteta nos debería motivar. Parte de la afición no está contenta con el rendimiento y eso defiende de nosotros porque cuando estamos bien la Fonteta disfruta y se nota. Cuando está metida, impone. Hay que empezar nosotros y que la Fonteta se coja", destacó.