Treinta años después de su debut con el Valencia Basket, Víctor Luengo analiza el momento de los primeros equipos y pide paciencia a la afición, pero también la máxima actitud a los jugadores para salir del mal momento.

Tras cinco derrotas seguidas, ¿qué explicación le ve a que se haya llegado a esta situación?

Hay partidos como el del Zalgiris en el que tuvimos la oportunidad de ganarlo, otras han sido bastante claras. La única forma de explicarlo es que todavía el equipo está acoplándose, hay mucha gente nueva un estilo de juego diferente, gente que empezó más tarde, roles que cambian por lesiones. Hay que tener un poco de paciencia y a veces no es la mejor de nuestras virtudes.

Se puede ver falta de confianza en algunos jugadores, nervios en la grada y no sé si intranquilidad en el club…

Intranquilidad sí, pero en el sentido de que a nosotros no nos gusta perder. Somos conscientes de la apuesta que hemos hecho en el club por un cambio en la forma de jugar, por un entrenador que firmamos por tres años y hay que dejarlo trabajar, pero insisto en que la paciencia no es una de nuestras mejores virtudes. Está claro que el compromiso, el esfuerzo, el dejarse la piel, han de ser innatos y eso es lo que tenemos que pelear, siendo conscientes de que hay momentos en los que el equipo no ha tenido el compromiso que nosotros creemos que debe de tener y eso ha hecho que la afición se cabree. Yo no digo que la afición no se cabree o que no tenga una opinión de lo que le está pasando, pero es verdad que a veces, y lo he vivido como jugador, es mejor esperar al menos al final del partido, a mostrar una opinión. No sienta bien que jugando en casa, a las primeras de cambio, suenen pitos y más cuando llevamos solo nueve jornadas. Soy muy crítico con eso también. Igual que digo que hay que apoyar y entender a la afición, que la entendemos, también soy crítico en esto porque no gusta que a las primeras de cambio, piten. No beneficia a nadie.

Por experiencia propia habrá vivido situaciones similares o peores en su carrera. ¿Cómo se sale de esta dinámica?

Ahí abajo, lo primero que tienen que hacer es ser conscientes de por qué están sucediendo estos errores, cerrar filas y salir a darlo todo. Al final, lo que quiere el aficionado y lo que quiere el club es que un jugador se comprometa y lo dé todo en la pista. Tendrá más o menos talento, te saldrán las cosas mejor o peor, pero el compromiso, el esfuerzo, la voluntad y el querer te tiene que salir y eso es lo primero que hay que solucionar. Cada uno ha de tener un rol y desempeñarlo a muerte dentro del equipo.

Suena raro, pero se ha convertido casi en un problema jugar en casa. Los números de locales asustan con siete derrotas y se palpan los nervios…

Sí, es que al final, sin querer, el equipo juega mejor fuera que en casa porque nosotros les añadimos una presión que quizá es excesiva . Tenemos a un jugador como Jared Harper que, recién venido de Estados Unidos, en una apuesta del club, de un perfil que no hemos tenido los últimos años, que tiene que acoplar su forma de jugar, que viene solo, que sufre un cambio de dinámica, de vestuario y de todo, que tiene que acoplarse y este proceso es más largo o corto dependiendo de la persona, necesita un poco de ‘chance’, no podemos a las primeras de cambio culpabilizarle de todo lo que pasa, todos son culpables, desde el primer entrenador, el segundo y el tercero, hasta el último jugador e incluso el club porque algo estamos haciendo mal para que la gente no esté contenta, pero lo que quiero recalcar es que hay que tener esa paciencia para dejar trabajar y ver resultados. Somos muy catastrofistas muchas veces.

Tiene contacto a diario con los jugadores, ¿cómo está llevando Harper esta situación?

Es un jugador que quiere, que ha apostado también por venir a Europa, a buscar un camino, pero no entiende por qué a las primeras de cambio se le pone en contra su propia afición. Viene del baloncesto universitario, en el que allí, pase lo que pase, todos apoyan a muerte lo que pasa y no entiende esa parte. Respecto al juego con sus compañeros, sí que se va acoplando, es un jugador que no hemos tenido, cambia roles, cambia dinámicas, muchas facetas del juego. Pero es un jugadorazo, su nombre estaba encima de la mesa, con una apuesta clara por parte del club. Fuimos listos para llevárnoslo y ahora hay que esperar un poco a ver cómo funciona. Pero él está tranquilo, es un jugador frío en este sentido.

Con quién no hay dudas es con Chris Jones visto su rendimiento, pero ¿esperaba más del resto de fichajes?

Exigentes hay que ser con todos, no solo con los fichajes. La exigencia la tienes cuando firmas con nosotros, el cambio de jugar de un baloncesto mucho más táctico a un baloncesto mucho más dinámico y directo, los roles que cambian, todos están poco a poco adaptándose. El calendario tampoco te favorece, pero estoy de acuerdo en que todo lo que se le tiene que exigir al equipo es que se deje la piel en cada partido y a veces no ha pasado en estas últimas semanas.

¿Son los veteranos los que debe tirar del carro en una situación así?

Es todo el equipo, nosotros empezamos la pretemporada a mitad de agosto, con un equipo muy nuevo y con gente del LEB Plata y tardamos casi un mes y pico en que vinieran el resto, Dubi, Klemen, Pradilla, Arostegui… cinco o seis jugadores. Luego vinieron lesiones de algunos jugadores importantes, etc. No justifica que el equipo no se deje la piel, pero sí el entender que todavía en el equipo hay jugadores que no saben su rol o que no tienen claro su rol o están buscando su momento en el equipo. A veces es una situación psicológica por parte del jugador, más táctica y técnica.

Al margen de las cuestiones deportivas y de vestuario, ¿entiende que desde algún sector se pueda poner en duda el acierto en la planificación, con las entradas y salidas respecto al año pasado?

Que algunos lo pongan en duda en la novena jornada de Liga me parece un poco pronto, vienen miles de personas a La Fonteta y cada uno tiene una idea de plantilla, de jugadores, y que si tuvieran 17 o 20 millones de euros, ellos harían determinada plantilla. Yo también he jugado al ‘supermanager’ y hago plantillas que parecen la leche pero no es tan fácil al final hacer una plantilla. Creo que la plantilla que tenemos es muy buena, la Euroliga es otra liga que te exige al máximo, muchas veces hay lesiones y jugar dos o tres partidos muy seguidos no es tan fácil. Todo el mundo puede opinar, pero creo que tenemos muy buen equipo.

Y todo adaptando el proyecto a una nueva filosofía y gestión, buscando la sostenibilidad del club, algunos ajustes presupuestarios y una clara apuesta por L’Alqueria…

Así es. Yo cuando subí al primer equipo, éramos cuatro los jugadores que estábamos ahí con 18 años: J. J. Llamas, César Alonso, Javi Viguer y yo en una plantilla de 12. Ahora tenemos una plantilla de 14 y tenemos que tirar de L’Alqueria cuando haya jugadores para poder hacerlo, no por ser un recurso más sino porque sean jugadores que realmente aporten. Lucas Marí debutó el otro día y se le augura un futuro muy bueno, Ferrando ya demostró el año pasado que puede estar. Lo digo porque luego nos quejamos de que no tenemos valencianos o que no salen jugadores de la cantera y cuando les damos la oportunidad, pensamos que no es el momento. A los jugadores que salgan de L’Alqueria que sean válidos, hay que darles la oportunidad. Puede haber gente que diga que hay que fichar pero vamos a apostar por la cantera, que haya jugadores valencianos y de casa. Con Claver, Puerto, Guillem y Lucas Marí llegando, al margen de Millán, vuelve a haber muchos valencianos y canteranos.

¿Cómo valora el trabajo de Mumbrú y cómo está llevando esta situación delicada?

Está fastidiado porque un entrenador siente frustración cuando lo que intenta trasmitir al equipo no llega, cuando intenta que sus jugadores den el máximo y no ocurre. Hace un juego muy directo, que forma equipos mucho más físicos, con una velocidad más alta, y ese cambio de forma de ver el baloncesto, apostando también por una continuidad a más largo tiempo, ha de tener un recorrido para poder evaluar si nos hemos equivocado o acertado. Yo creo que hemos acertado, pero es demasiado pronto. Evidentemente, si llega una racha de 20 partidos perdiendo, por decir algo, habrá que tomar algún tipo de decisiones, lo que el club crea que es lo mejor, pero no me refiero a cambiar al entrenador o a algún jugador, sino sentarse y analizar la situación. Álex ha demostrado mucho en el Bilbao y creo que tiene la capacidad como para sacar esto adelante y poder colocar al Valencia Basket donde se merece.

A pesar de todo, están cerca los objetivos.

Así es, pero también te digo que deberíamos llevar una o dos victorias más porque el equipo tenía que haber estado preparado para ganar algún partido más. Lo importante es cambiar la dinámica, pero ha de quedar claro que la exigencia del club, el compromiso y el esfuerzo, no se duda y eso lo tienen que entender.

Imagino que uno de los objetivos es que la afición no se desenganche y más con lo que viene por delante, con el nuevo pabellón…

Eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho todos, el club en general. Dependemos de lo que ocurra deportivamente, pero lo que trato de decirles siempre es que el aficionado vienen a vernos ganar, o al menos a vernos dejarnos la piel. Es una obligación y una tarea del club intentar que el aficionado no se desenganche porque queremos que vengan, disfruten del baloncesto y ganar. Después habrá que crecer, pero tenemos un futuro brillante como club, no creo que ningún club en Europa y en España tenga la estructura que tenemos con el masculino, el femenino, L’Alqueria, todo encauzado hacia un gran estadio que va a ser la envidia de toda Europa. Ojalá en diez años hablemos de tener diez valencianos y valencianas y dos extranjeros y extranjeras, sería un gran éxito y creo que puede ocurrir.

¿Veremos a Dubljevic en el nuevo pabellón? Lo digo porque parece el único con opciones de superar todos sus récords, con 643 partidos…

Los récords están para superarlos, pero si algún día me supera Dubi, diré que soy el valenciano con más partidos y ya está (ríe). Ojalá lo consiga Dubi u otro jugador porque eso significará que un jugador lo ha hecho muy bien durante muchas temporadas.

En el femenino se ha apostado por la estabilidad con Rubén Burgos y con jugadoras que llevan juntas muchos años. ¿Es un ejemplo?

Puede ser un espejo en el que mirarse, sí, por el crecimiento tan rápido que hemos tenido en el femenino porque a veces da hasta vértigo. Hemos crecido muy rápido y hemos aumentado nuestra estructura para poder ser sólidos. La apuesta por la cantera y el talento joven también llega ahí con buenos resultados. Apostamos por el talento joven, el valenciano y el nacional, tanto en el masculino como en el femenino

Este martes se cumplieron 30 años de su debut con el Valencia Basket. ¿Qué le dice esta cifra y qué recuerdos le vienen a la cabeza?

Demasiados años. Siempre me acordaré de aquel día, con muchos nervios, no sabía si iba a debutar, venía de una lesión grande, había estado bastantes meses parado porque me rompí el tobillo con la selección júnior. Lo importante no fue debutar, sino sentirme útil para el equipo de manera constante. Nunca imaginé la carrera que tendría después.