El agente valenciano Víctor Belinchón (Genovés, 17/11/1995) repasa con SUPER su progresión meteórica en el mundo de la representación y el porvenir de los jugadores de baloncesto más prometedores.

¿En qué momento el baloncesto pasa a ocupar una parte tan importante de su vida?

Siempre ha sido mi pasión, jugué de pequeño y desde entonces siempre he estado muy vinculado a este deporte gracias a Richard Prats (director deportivo del Club Nos Basket Xàtiva), el cual ha sido una persona clave en todas las cosas buenas que me han pasado en los últimos años y a quien debo todo.

¿Cuándo decide dar el paso y hacer valer todos sus conocimientos sobre el deporte y jugadores para ser representante FIBA?

No fue algo que yo de inicio buscase, pero en el año 2016 mi mejor amigo, Kenan Karahodzic, estaba en Serbia y no pasaba por un buen momento deportivo, entonces él, que es la persona que más me conoce, me dijo que creía que estaba perdiendo el tiempo con mi vida y que me debería dedicar esto. Él provocó varios encuentros míos con Guillermo Bermejo, su agente y el actual director de Europa en You First… yo tuve algunas propuestas de diferentes agencias cuando trabajaba en la Canarias Basketball Academy como reclutador, pero el perfil de Guillermo y el organigrama de You First me convenció y me pareció el escenario idóneo para formarme y encontrar en esto el trabajo de mi vida.

¿Cuál es su función dentro de la empresa YouFirst?

Soy agente y el que director de 'recruiting' de jóvenes promesas internacionales.

¿Qué cartera de jugadores maneja? Primero en grandes ligas en el mundo y, después, a nivel de promesas y base.

You First tiene en su cartera de clientes a algunos de los mejores jugadores del mundo como JA Morant, al mejor pívot que hay en Europa como Edy Tavares o al último MVP del Europeo como Hernangómez. Entre mi cartera de clientes están Ángel Delgado (Pinar Karsiyaka), Jaylon Brown (Pinar Karsiyaka), Jeff Withey (Bilbao Basket), David Kravish (Unicaja de Málaga), DJ Stephens (ex Memphis Grizzlies, BC Prometey en la actualidad), Dani Pérez (BAXI Manresa), Jovan Kljajic (Gran Canaria), Amar Sylla (Real Betis), Ignacio Rosa (Bilbao Basket), Romaric Belemene (CB Valladolid), Kostas Vasileiadis (Club Atlético Goes), Osas Ehigiator (Fuenlabrada), Adams Sola (Movistar Estudiantes) o jóvenes promesas llamadas a dar muchas alegrías al baloncesto español en los próximos años como Rubén Domínguez (Movistar Estudiantes), Miguel Malik Allen (Joventut Badalona), Hugo López (Movistar Estudiantes), Lucas Langarita (Basket Zaragoza), Izan Almansa (Overtime Elite) o talentos internacionales como James Nnaji (FC Barcelona), Juan Fernández (Baloncesto Fuenlabrada), Musa Sagnia (BAXI Manresa) o Lucas Giovannetti (Movistar Estudiantes).

¿Como amplio conocedor del mundo del baloncesto, cuáles cree que serán los próximos jugadores en dar el salto a la NBA? ¿Y las jóvenes promesas que no tardaremos en ver jugando a buen nivel, por ejemplo, en la Euroliga o la acb?

Jugadores españoles en dar el salto a la NBA: creo que pueden ser Aday Mara, Miguel Malik Allen, Sergio de Larrea, Baba Miller, Rubén Domínguez, Juan Núñez, Hugo González o Izán Almansa.

En Europa: A parte de los mencionados anteriormente, Michael Caicedo, los hermanos Díaz-Graham, Mario Saint-Supery, Lucas Marí o Pablo Navarro, por ejemplo.

Por último, ¿qué opinión le merece el trabajo de cantera que hace el Valencia en L'Alqueria del Basket? ¿Cuáles de sus jugadores más prometedores ves más pronto que tarde jugando con regularidad en el primer equipo?

El Valencia Basket lleva unos últimos años haciendo muy bien las cosas gracias a la implicación en el proyecto de la base de Juan Roig y a como está liderando el proyecto Andreu Casadevall desde su posición de director de cantera. Chechu Mulero (director deportivo) también se ha implicado y Valencia ha conseguido reclutar estos últimos años a varios de los mejores proyectos nacionales como Millán Jiménez, Nico Gómez o Sergio de Larrea. Quiero aprovechar para mencionar la figura de Manolo Gramaje, un excelente ojeador que hace un fantástico y poco reconocido trabajo para Valencia Basket, y que habitualmente siempre llega antes que todos a muchos jugadores interesantes. Las instalaciones que tiene el club ayudan y además cuentan como buenos entrenadores como Xavi Albert, que para mí es uno de los mejores formadores que hay en España y el mejor que ha tenido Valencia Basket junto con Ferran Pizcueta.

Lucas Marí ya está y seguro que Sergio de Larrea le acompaña pronto en la dinámica del primer equipo, pero yo tengo mucha fe y me gusta mucho Pablo Navarro por su regularidad, excelente ética de trabajo y capacidad de ser decisivo en los momentos claves de partido haciendo muchas cosas bien que no aparecen en la estadística.

¿Y valencianos, atrévase y díganos quién, o quiénes, cogerán el testigo de referentes de la tierra como son Víctor Claver o Josep Puerto?

Guillem Ferrando, que lo ha hecho muy bien en el Melilla antes de regresar al equipo de Álex Mumbrú, Lucas Marí, Pablo Navarro... y más abajo están Dani Gónzalez, Javi Viguer o Marc Grau, a los que también auguro un buen futuro.