No pudo ser, aunque estuvo cerca. El Valencia Basket ha caído frente al CB Polkowice en su primer partido a domicilio en la Euroleague Women (76-73). El conjunto valenciano se sobrepuso a una mala primera mitad, en la que no acompañó ni el acierto en los tiros ni el dominio en el rebote. No onstante, las de Rubén Burgos fueron capaces de remontar la desventaja de 18 puntos que sufrían en los primeros momentos del tercer cuarto y, pese a que llegaron a ir seis arriba en el último, terminaron sucumbiendo ante el lider del grupo A en un partido en el que las decisiones arbitrales cayeron casi siempre del lado local. Tras la quinta jornada, el Valencia tiene un balance de 3-2, el mismo que el Praga y el Fenerbahçe, el próximo rival, a una victoria de las polacas.

El triple de Lauren Cox en los instantes iniciales no fue más que un espejismo en un desacertado Valencia BC en toda la primera parte. En los siguientes minutos, el Polkowice se hizo con el mando colapsando el ataque de las ‘taronja’, y gracias a la inspiración de Stephanie Mavunga, Artemis Spanou y Zala Friskovec (14-5, m. 3) firmó un parcial de 12-2. La entrada a la pista de Alba Torrens calmó los nervios. Una asistencia de la mallorquina a Marie Gülich, un triple de Cox y el acierto desde la línea de tiros libres niveló el duelo (20-16, m. 8). Aunque las polacas encontraron debajo del aro la inteligencia de Weronika Telenga para irse al primer descanso con una renta de seis puntos (24-18, m. 10). En el segundo cuarto, el Polkowice continuó mermando la reacción del Valencia a partir de una defensa mixta que provocaba malas elecciones de tiro en las 'taronja', superioridad en el rebote y un juego ofensivo veloz y más acertado desde la línea de tres. Un contraataque cerrado por Mavunga las colocó once puntos arriba. Entonces, Torrens apareció para frenar el primer vendaval polaco con dos triples consecutivos (31-26, m. 13). Sin embargo, las locales no pararon de cortocircuitar el ataque visitante y correr. Burgos tuvo que parar por segunda vez tras una canasta de Spanou (39-30, m. 17). Un trabajado 2+1 de Eleana Christinaki fue contrarrestado por otro cuchillo desde más allá del 6.75 de Gajda y Mavunga, que se adueñó de la zona, mientras el desacierto en el tiro de las valencianas dejó la diferencia en 11 puntos (44-33, m. 20) al descanso. La mejora en la segunda mitad estuvo a punto de dar el triunfo La puntería del Polkowice en el arranque del tercer cuarto condujo a la máxima desventaja para las de Rubén Burgos. Los triples consecutivos de Gajda, Spanou y Klaudia Gertchen (55-37, m. 23) pusieron a las polacas 18 puntos arriba. En total, nueve ‘bombas’ de 14 intentos desde el perímetro que golpearon al Valencia BC. Pero el equipo no se rindió. Se puso el mono de faena en defensa y no se desesperó en ataque. Un parcial de 0-5 tras acciones de Raquel Carrera y Leti Romero y un tiro libre de Torrens devolvió a las ‘taronja’ a la vida. Y un triple de Cox, la más acertada en ataque, y Carrera anulaban el inicio explosivo del Polkowice (59-48, m. 26). La agresividad sin balón y la inteligencia con él de Elena Buenavida colabaron en gran medida para irse al capítulo final a menos de diez tras acciones de Gülich y Carrera (61-54, m. 30). El Valencia vivió su mejor momento en el principio del último cuarto con Buenavida como protagonista. La joven base anotó desde la esquina y combinó con Ouviña y Carrera para que la pívot apretase el partido (61-59, m. 32). Romero empató sellando un parcial de 0-7 y el técnico local, Karol Kowalewski, montó en cólera con las suyas en el tiempo muerto. Gülich, sensacional, ponía al equipo con +3 y Cox extendió la ventaja con un triple a falta de menos de cuatro minutos (65-71, m. 36). La victoria parecía factible, pero el Polkowice reaccionó con dos disparos exteriores de Gertchen y Spanou, y recuperó el mando con Erika Wheeler en la dirección y, de nuevo, la pívot griega en la línea de los libres (75-73). Los árbitros no atendieron a una posible antideportiva sobre Cris Ouviña en una de las últimas posesiones.