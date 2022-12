La victoria este sábado en Tenerife es una obligación para el Valencia Basket. Y es que las de Rubén Burgos llegan colíderes (junto al Girona y el Barça CBS) y en la mejor racha de resultados de la Liga Femenina Endesa tras seis triunfos, para medirse al colista de la competición, que suma solo una victoria y encadena nueve derrotas seguidas.

A pesar de ello, Rubén Burgos espera que no haya relajación y que se pueda sumar la novena victoria del año, en plena carrera por liderar la LF Endesa en solitario. Las estadísticas son puntuales y estamos todavía en plena primera vuelta. Es cierto que el Tenerife ha perdido partidos ajustados, tanto fuera de casa como en casa y contra rivales que han tenido un buen nivel. Muchas veces no solo depende de ti, sino del estado del rival ese día. Si queremos llevarnos la victoria tendremos que mostrar nuestro mejor nivel y no pensar en el nivel que está mostrando Tenerife o en el acierto que tengan ellas. Siempre debemos depender de nosotras, de nuestro crecimiento y dar el cien por cien en una cancha que últimamente ha sido complicada».

Y es que el técnico taronja cree que el rival de este sábado tiene mejor equipo de lo que refleja la clasificación. «El roster de Tenerife es importante con jugadoras de calidad y contrastadas. La trayectoria del nuevo entrenador, César Aneas, nos indica que sus equipo siempre han competido al máximo. Juegan con ritmo, agresivos en defensa y creo que intentará sacar el doscientos por cien de este roster. Para nada será sencillo. A prepararnos muy bien».

Casi una semana fuera

La de Tenerife será la primera parada de un viaje de seis días que enlazará los duelos a domicilio de Tenerife y de Atenas. El equipo abandonará la isla mañana para dirigirse a Barcelona, donde pasará una noche antes de coger un vuelo el lunes hacia Atenas. El martes se medirá al Olympiacos y regresará a València el miércoles.