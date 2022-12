Si no hay un nuevo contratiempo en el último entrenamiento, Álex Mumbrú podrá volver a contar este domingo con Chris Jones. El mejor regalo anticipado para el técnico taronja teniendo en cuenta que enfrente estará un rival como el Coviran Granada, que tiene el mismo balance de victorias y derrotas (5-6) y los precedentes, ya que el Valencia Basket sigue sin ser capaz de ganar ningún partido en ausencia de su base titular.

El jugador arrastra molestias en la rodilla derecha desde hace casi dos meses y aunque éstas no le impidieron jugar los primeros partidos pese a no estar al 100%, finalmente Álex Mumbrú, de acuerdo con los responsables de los servicios médicos, se vio obligado a planificar descansos para el estadounidense con pasaporte armenio, con el objetivo de que no acabara por romperse y evitar así una grave lesión.

Así, su primera ausencia esta temporada llegó el 22 de noviembre en el partido de Euroliga ante el Real Madrid, en el que los taronjas perdieron en La Fonteta por 73-80, con Van Rossom y Jared Harper repartiéndose sus minutos. El belga jugó 25:40 y el estadounidense 19:06, por lo que llegaron a coincidir varios minutos en pista, con 17 y 11 puntos respectivamente

Poco después, antes de medirse al Zalgiris Kaunas en la Euroliga, se confirmó también una lesión de Van Rossom que le obligó a pasar días después por el quirófano. Sin fecha definida para su vuelta a las pistas, el club vio agravado su problema en la dirección de juego y acordó el regreso de Guillem Ferrando, que esta temporada estaba jugando cedido en el Melilla.

En su primer partido a las órdenes de Mumbrú, Ferrando se repartió la responsabilidad en la dirección de juego con Jared Harper, con 25:17 minutos del estadounidense y 14:43 del canterano taronja. Los de Chus Mateo volvieron a imponerse 79-62, con 10 puntos y dos asistencias de Jared Harper y tres puntos y las mismas asistencias de Guillem Ferrando.

El Valencia Basket había anunciado que Chris Jones descansaría varios partidos y tampoco jugó el 8 de diciembre ante el Maccabi, en una nueva derrota de los de Mumbrú por 84-68. En este caso, el técnico buscó explotar la polivalencia de Jonah Radebaugh y jugó 14:41 con el internacional por Montenegro ejerciendo de base. Más responsabilidad asumió Jones superando de nuevo la barrera de los 25 puntos, mientras que Ferrando estuvo menos de minuto y medio en pista. Fue el encuentro con mejor aportación de puntos y asistencias de los bases encargados de cubrir el hueco dejado por Jones.

Ajustada derrota en Múnich

El cuarto partido sin el exjugador del Asvel Villeurbanne llegó el pasado jueves en Múnich, ante un Bayern que se impuso también aunque no sin sufrimiento, por 97-92. Harper volvió a ser el base titular, llegó hasta los 27:25 minutos en pista y cuajó una de sus mejores actuaciones de taronja, ya que llegó hasta los 15 puntos, tres rebotes, ocho asistencias y 21 de valoración.

Ferrando y Radebaugh se repartieron menos de ocho minutos cada uno, con tres asistencias del canterano como mejor aportación. Insuficiente para sumar la que habría sido la primera victoria sin Chris Jones en pista.

La dependencia sobre él queda clara, de ahí que su presencia ante el Coviran Granada sea clave para intentar romper el empate con los andaluces y acercarse a la Copa del Rey. Si juega él, Mumbrú podría dejar fuera de la lista a Harper y mantener a los otros dos extracomunitarios: Webb III y Jasiel III. Si sigue descansando, tendría que descartar a uno de los interiores al tener que jugar Harper y habría que romper la ‘Jonesdependencia’.