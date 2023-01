El Valencia Basket sigue sufriendo en su camino para lograr un billete para la Copa del Rey al estar a una victoria del octavo, pero a pesar de la irregular temporada taronja, uno de sus jugadores está sobresaliendo por encima de todos en la Liga Endesa, Jasiel Rivero. El ala-pívot cubano, que ya fue MVP de la competición en octubre -con 19,0 puntos, 5,8 rebotes y 26,5 de valoración-, repitió en el mes de diciembre, con medias de 14,7 puntos, 5 rebotes, 1,7 tapones y 20,7 créditos de valoración en los tres partidos que disputó, ya que no estuvo disponible en el de la jornada 10 ante el Real Madrid a domicilio.

Unos números que, pese a que no pudo repetir en noviembre por la lesión que sufrió ante el UCAM Murcia (rotura muscular en el gemelo de la pierna izquierda) y que le obligó a perderse cinco partidos, han hecho que el interior taronja sea el jugador más valorado de la competición después de los primeros tres meses, con 22,1 de valoración.

Un hecho que le pone en cabeza de la lucha por el MVP de la Liga regular aunque aún no aparezca liderando la clasificación oficial en este aspecto, ya que al haberse perdido cinco partidos por lesión, no cumple el porcentaje mínimo de encuentros jugados para entrar en el ranking, algo que sí logrará en las próximas semanas si una nueva lesión o contratiempo no se lo impide.

Cabe recordar que el ‘MVP Movistar’ del mes corresponde en la temporada 2022-23 al jugador con el promedio de valoración más alto a lo largo del mes y que haya disputado al menos dos tercios de los encuentros y ganando al menos la mitad de sus partidos en ese periodo. Es decir, ninguno podrá ser designado con un balance negativo de victorias y derrotas, y si dos jugadores tienen la misma valoración media, se llevará el trofeo el del equipo que tenga mejor porcentaje de victorias, y si es el mismo, lo compartirán.

De ahí que varios jugadores de otros equipos que acabaron con una media superior de valoración en diciembre, no calificaran para el premio al no cumplir los requisitos estipulados en la normativa vigente. Por ejemplo, Shannon Evans (29,8 de promedio) y Dusan Ristic (24,3) no llegaron al 50% de victorias en este mes, mientras Dragan Bender (22) no pudo disputar el número mínimo de partidos debido a su reciente lesión.

Tres partidazos y dos triunfos

Rivero completó su mejor actuación en la jornada 11 donde acumuló 20 puntos y 6 rebotes (28 créditos de valoración en el triunfo de su equipo frente a Bàsquet Girona. Posteriormente alcanzó los 19 créditos de valoración en la victoria taronja en la pista del Coviran Granada tras sumar 11 puntos, capturar 6 rebotes y repartir 4 asistencias. El jugador cubano cerró 2022 alcanzando los 13 puntos y 3 rebotes (15 de valoración) en la derrota de Valencia BC en su visita al Gran Canaria.

Líder virtual

El jugador del Real Betis, Shannon Evans (20,7), el del Joventut Ante Tomic (20,2), Marc Gasol con el Girona (19,3), el jugador del Monbus Obradoiro Dragan Bender (19,3) y el taronja Chris Jones (17,7), son los cinco jugadores que lideran de momento el ranking oficial de valoración que decide el MVP. Pero ninguno de ellos se acerca a los 22,1 créditos de valoración de Jasiel Rivero, que solo ha podido disputar ocho de los trece partidos de Liga disputados hasta la fecha.

Solo Ante Tomic logró también el MVP de un mes en noviembre, en ausencia de Jasiel, pero si mantiene sus números el taronja, en los próximos encuentros será ya líder al cumplir con el porcentaje de partidos exigidos. Y ojo porque no tardará en lograr el pasaporte y acaba contrato esta temporada.