Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, ha calificado al próximo rival del equipo, el Estrella Roja de Belgrado, como "uno de los equipos más en forma de Europa junto al Baskonia en la actualidad".

Además, el técnico adelantó que "al 99 % Víctor Claver no estará disponible" para la disputa de la última jornada de la Euroliga este viernes, 6 de enero, en La Fonteta. Por su parte, según Mumbrú, ni Sam Vam Rossom ni Martin Hermannsson podrán ayudar todavía al equipo dentro de un mes.

"El Estrella Roja es uno de los equipos más en forma de Europa, junto al Baskonia. Cuentan con la baja de Vildoza, pero tienen recursos para suplirla. Está Nedovic, Lazic, Ivanovic... Campazzo todavía no ha jugado... Seguro que va a ser un partido duro y físico como todos los que plantean. El juego de ellos sin balón es muy bueno, así que defensivamente tendremos que estar bien para neutralizar sus movimientos, y en ataque buscar nuestro juego cuesta abajo para ser competitivos", valoró el técnico.

Mumbrú insistió en la importancia de mantenerse "sólidos, no solo en las defensas uno contra uno", para contrarrestar el baloncesto "vertical" del Estrella Roja. "Nedovic es el más vertical, aun así es el equipo que más genera sin balón en cuanto a cortes y puertas atrás a lo largo de un partido. Tanto los interiores como los exteriores buscan la espalda, por eso será fundamental estar sólidos en defensa, no solo en los uno contra uno, sino a la hora de frenar todas las opciones en las que nos busquen la espalda penetrando hacia la canasta", argumentó el entrenador barcelonés.

Por otro lado, en lo que respecta al apartado de los lesionados, Mumbrú admitió que el plazo para volver a ver en la pista a Sam Van Rossom irá más allá de un mes. "No volerá en un mes, irá a más largo. Y estamos igual con Martin (Hermannsson), les queda bastante", agregó.

Problemas recurrentes en la posición de base

Sobre el estado de Chris Jones, que juega con molestias en la rodilla derecha a causa de una artritis, el 'coach' del Valencia BC indica que por el momento se va actuando conforme a las pautas que dictan los médicos, que aconsejaron el descanso del base en partidos puntuales como los del Bayern y el Milán en la Euroliga, y el Real Madrid en la Liga acb.

"Los médicos nos marcan cuándo es mejor darle descanso. Es verdad, que es como el pez que se muerde la cola. Si no juega pierde ritmo de competición, y en la posición de bases vamos justos. Si metemos a Jared (Harper) en acb tenemos que dejar fuera a Webb o Rivero, y si Jones está disponible no necesitamos tanto a Jared. Es lo que tenemos y debemos ir viviendo día a día con ello", analizó.

Por último, el entrenador adelantó que Víctor Claver no será de la partida en esta última jornada de la primera vuelta de la Euroliga. "Al 90 %, por no decir al 99 %, Víctor no va a jugar contra el Estrella Roja. Todavía tiene un poco de líquido, aunque no parece que haya fisura, el golpe fue fuerte y no ha podido entrenarse", concluyó.