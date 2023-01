El alero valenciano Víctor Claver tuvo que retirarse del partido del martes ante el Carplus Fuenlabrada tras llevarse un fuerte golpe en el costado izquierdo y, después de ampliarse este jueves las pruebas de imagen realizadas en un primer lugar, el club informa de que el jugador sí presenta una "fractura costal". Según el último comunicado del Valencia BC, la recuperación le impedirá volver a estar disponible en unas semanas, y su evolución determinará el tiempo exacto de baja.

En la mañana del jueves, Álex Mumbrú lo descartaba para el partido de este viernes. "Ahora mismo al 90% no jugará, por no decir al 99%. Es una evolución del día a día. En las primeras pruebas que le hicieron aún tenía un poquito de líquido y no se veía bien si tenía alguna fisurita. Parece que no, pero el golpe fue bastante fuerte, aún no ha podido entrenar ni hacer nada, así que al 90% está fuera".

Claver recibió un fuerte impacto en la lucha por un rebote y pidió el cambio de manera inmediata. Después, se marchó al vestuario y al no disminuir el dolor fue trasladado a un centro medico para comprobar si había sufrido algún tipo de lesión.

Lucas Marí, a la espera de la evolución de Claver

En función de la evolución del golpe en las próximas 48 horas, el cuerpo médico del equipo y Álex Mumbrú decidirán si Víctor Claver está en condiciones de poder desplazarse y ayudar al equipo en el importante choque del domingo en la Liga acb frente al Baskonia en Vitoria (18:30 h). En previsión de que no pudiese hacerlo, el canterano Lucas Marí está ejercitándose con el primer equipo, ya que también debería completar el cupo.