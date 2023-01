La primera vuelta de la Euroliga se cierra en La Fonteta con un duelo directo frente a uno de los equipos que, junto al Valencia Basket, rondan la zona del top 8, el Estrella Roja de Belgrado. Concluida la fase regular, a mediados de abril, solo los ocho primeros de la clasificación tendrán opciones de continuar peleando por el centro europeo. El conjunto ‘taronja’ pretende ser uno de ellos y, a punto de iniciarse la segunda vuelta de la competición, no es momento de mirar ese tren desde lo lejos.

El Estrella Roja, según las palabras de Álex Mumbrú, llega a València como "uno de los equipos más en forma de Europa" gracias a la mano sanadora de Dusko Ivanovic. Cuando el técnico montenegrino tomó el testigo tras las siete primeras jornadas el equipo serbio era el colista. Hoy, pese a dos derrotas consecutivas, los rojiblancos son décimos con un balance de 8-8, es decir, con las mismas victorias que el Anadolu Efes y una menos que el Zalgiris, que cierra el top 8 con un partido más. De ahí la importancia del duelo para los ‘taronja’, que suman siete triunfos. Si este viernes, día de Reyes, no imponen su ley en su feudo, el tren del top 8, para el que hay abundancia de pretendientes, se marchará a una distancia de dos partidos. Asimismo, cabe recordar que el criterio final de desempate en la Euroliga será el ‘basketaverage’ entre los equipos que igualen sus balances.

Después de imponerse al Carplus Fuenlabrada en el arranque de 2023, el Valencia BC tratará de prolongar su buena racha como local. Una excelente noticia tras un comienzo de temporada en casa donde el equipo perdió siete de sus diez primeros partidos. Ahora la tendencia se ha corregido con los triunfos frente a Bàsquet Girona, Panathinaikos, Barça y el ‘Fuenla’ entre la Liga acb y la competición europea. El objetivo trazado es que el quinto llegue ante un rival con el que existen cinco precedentes en el pabellón de la Fuente de San Luis (3-2). En el último, en la Euroliga 20/21, el Valencia venció por 20 puntos de diferencia (91-71), y por primera vez a los de Belgrado en la máxima competición del Viejo Continente.

Los problemas en el base seguirán "más allá de un mes"

Las bajas en la posición del base marcan el enfrentamiento. Nada nuevo en el Valencia Basket. Lo novedoso es que Mumbrú aseguró en la previa que no hay perspectivas de que la situación mejore en más de un mes. "Sam Van Rossom no volverá en un mes, irá para más, igual que Martin (Hermannsson), al que también le queda bastante". Sobre el estado de Chris Jones, que juega con molestias en la rodilla derecha a causa de una artritis, el ‘coach’ aclaró que seguirá actuando conforme digan los médicos, que aconsejaron su descanso en partidos puntuales como los del Bayern y el Milán en la Euroliga, y el Real Madrid en la Liga acb. "Los médicos nos marcan cuándo es mejor darle descanso. Es verdad, que es como ‘el pez que se muerde la cola’. Si no juega pierde ritmo de competición, y en la posición de bases vamos justos. Si metemos a Jared (Harper) en acb tenemos que dejar fuera a James Webb o Jasiel Rivero, y si Jones está disponible no necesitamos tanto a Jared. Es lo que tenemos y debemos ir viviendo día a día con ello", analizó.

El estadounidense con pasaporte armenio jugará esta noche y compartirá la posición de base en el ‘roster’ al lado de Harper y el joven Guillem Ferrando. El de Benifairó de la Valldigna admitió que no ha hablado aún con el club sobre la opción de volver a salir cedido a finales de febrero. "Por ahora no está nada hablado, está la opción de salir a final de febrero si vuelven Sam y Martin, veremos las opciones que hay", dijo el canterano.

A las ausencias de larga duración de Van Rossom, Hermannsson y Millán Jiménez, se suma la de Víctor Claver con una fractura en las costillas. En el Estrella Roja, los problemas también se concentran en el ‘1’. Nikola Ivanovic se halla en la fase final de la recuperación de una lesión en el costado, mientras que Luca Vildoza no podrá jugar por molestias en los isquios y ‘Facu’ Campazzo no será inscrito hasta el 28 de febrero por culpa de la sanción del Panel Financiero de la Euroleague. El ala-pívot Hassan Martin tampoco estará listo.

"Aún tienen a Lazic o Nedovic (’extaronja’) que puede jugar en esa posición muy vertical. Seguro que va a ser un partido muy físico y duro, tendremos que estar muy sólidos en defensa y buscar nuestro juego en llegada y poste bajo", aseveró el técnico del Valencia BC.