El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos valoró tras el triunfo ante el Kutxabank Araski que “estamos muy satisfechas por el resultado y sobre todo por ver al vestuario feliz y a las jugadoras orgullosas por el esfuerzo realizado. No se nos escapa que es una diferencia irreal frente a un buen equipo como es Araski, muy bien entrenado y que está haciendo una temporada muy meritoria. Así lo demostró en nuestra cancha ganándonos, consiguiendo una victoria en Fontajau y clasificándose para la Copa después de unos años en los que no participó. Esto es un deporte donde juegan personas, en las que los estados de ánimo influyen. Ellas hoy han empezado sin encontrar el acierto en situaciones bien ejecutadas. No encontrar el acierto y que el rival sí que lo encuentre es algo que mina la moral y nosotras hemos sido muy consistentes. Si en el descanso pensábamos que no iba a ser sencillo mantener ese nivel de concentración y de foco, las jugadoras lo han demostrado a la perfección que sí. Han jugado 20 minutos más metidas. Hemos mantenido ese acierto que en el partido de ida fue lo contrario. Hoy ha caído de nuestro lado. Seguiremos trabajando para mantener esta dinámica positiva”.