La derrota del domingo en Vitoria dejó al Valencia Basket contra las cuerdas de cara a lograr el billete para la Copa del Rey, que pasa ahora por ganar los dos próximos partidos en La Fonteta ante el BAXI Manresa y el Zaragoza . Una situación límite que se complica aún más teniendo en cuenta que hay tres partidos de Euroliga de por medio y que hay hasta cuatro bases en la enfermería taronja.

Y es que al margen de las lesiones de larga duración de Martin Hermannsson y Sam Van Rossom, Mumbrú confirmó el domingo que Jared Harper no pudo jugar por una molestias y que Chris Jones, el mejor taronja de la temporada junto a Jasiel Rivero, está cada día peor de su lesión en la rodilla derecha, a pesar de llevar semanas forzando para ayudar al equipo alternando partidos con descansos consensuados con los servicios médicos.

Una situación que se agrava en un momento clave de la temporada -con el Top8 de la Euroliga a dos victorias- y que deja al canterano Guillem Ferrando como único base puro del primer equipo al 100%.

A la espera de conocer el alcance exacto de las lesiones tras las pruebas médicas a las que se sometieron este lunes Chris Jones, Jared Harper y también Jasiel Rivero -quien se retiró tras un golpe en los últimos minutos-, Álex Mumbrú puede verse obligado a darle galones a Ferrando semanas después de que el club cortara su cesión al Melilla, aunque el técnico también podría contar con la polivalencia de Jonah Radebaugh para cubrir las necesidades en la dirección de juego, con la ayuda del también canterano Lucas Marí, que ha entrado en la lista en algunos de los últimos partidos.

Eso sí, sin descartar que, al igual que ha hecho en los últimos meses, Mumbrú pueda seguir contando con Chris Jones en momentos concretos de máxima necesidad, sobre todo de cara a los dos próximos compromisos de la Liga Endesa, en los que no hay margen de error para estar en la Copa del Rey.

El propio técnico fue claro al final del partido ante el Baskonia cuando se refirió a la situación del base estadounidense con pasaporte armenio. «Chris está mal, ha perdido balones importantes, está jugando mermado pero tenía que jugar sí o sí porque Jared estaba tocado (molestias en el adductor) y no sabemos la lesión exacta. Estoy enfadado porque Chris al final no podía pero no teníamos otra opción. Podría haber sacado a Guillem, que llevaba un buen partido, pero al final confías en la veteranía de Jones para jugar las últimas posesiones aún sabiendo que no está bien y es verdad que ha habido muchos minutos que ha estado caminando. Le agradezco el esfuerzo que hace para jugar, pero es verdad que vamos al límite».

Otras tres lesiones

Un problema en la posición de base que llega curiosamente el año en el que la plantilla cuenta con más jugadores para esa posición y que se agrava teniendo en cuenta que Jasiel Rivero, el MVP virtual de la Liga Endesa- tampoco pudo acabar el partido ante el Baskonia y que en la enfermería taronja ya estaban también aleros como Millán Jiménez y el valenciano Víctor Claver.