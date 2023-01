Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, se congratuló por la tercera victoria en una semana complicada en la que el equipo ha tenido que jugar con numerosas bajas. Más cerca de la Copa, en la octava posición tras el triunfo contra el Baxi Manresa, el técnico 'taronja' valoró las mejoras en defensa en la segunda mitad para llevarse un partido de máxima importancia.

"Ha sido un partido que empezó bien, controlamos tres cuartos y el segundo fue un poco desastroso. Han corrido, nos generaron pérdidas y nos metieron muchos puntos en contragolpes fáciles. No estuvimos bien en defensa. En el tercer cuarto mejoramos esa faceta, de 15 puntos pasamos a seis en el balance ante un rival que corre bien, y eso nos ayudó a controlar el partido hasta el final y ganarlo", analizó el entrenador del Valencia BC.

El técnico tuvo buenas palabras para la actitud del equipo para sobreponerse en una semana decisiva, con tres partidos en cinco días, a siete bajas. "Era una semana muy complicada. Salimos de Vitoria con 'Papi' Rivero con muletas y varios tocados, y no hemos puestos excusas y nos hemos puesto a jugar. La dificultad era importante, pero muchos jugadores han dado un paso adelante", añadió.

Cuestionado por la posibilidad de que Shannon Evans se convierta en nuevo jugador 'taronja' en las próximas horas, Mumbrú no entró a valorar el nombre del jugador del Betis, aunque sí confirmó lo publicado por SUPER, el interés en hacerse con un nuevo sigue adelante, pese a la recuperación exprés de Jared Harper. "Seguimos en la búsqueda de un refuerzo. Jared (Harper) ha jugado, pero aún no está completamente recuperado. A Chris Jones tenemos que ir reservándole porque ha jugado, y hoy ha estado bien, pero la lesión podría ir a más. El club va a hacer un esfuerzo por traer un jugador, veremos cuál viene y cuál es el mejor perfil", aclaró.

Además, de las palabras del entrenador barcelonés se desprende que en estos momentos de temporada nadie sobra en la plantilla, a pesar de la incorporación de un nuevo 'playmaker'. "Durante el año creo que solo tuvimos un partido con todos. La pregunta sobre confección de plantilla se contesta sola. Se irá viendo en el día a día, veremos quién puede estar en unos partidos y quién puede estar en otros. Veremos cómo podemos ir aprovechando a Jones, o a Jonah Radebaugh, que también lleva mucha carga de partidos y tendremos que ir controlándole para no lesionarse. Esta semana hemos contabilizado siete bajas, Chris va saliendo poco a poco", respondió.

Por el momento, Guillem Ferrando continuará "teniendo minutos porque lo está haciendo bien, lo importante es disponer de profundidad de plantilla", y añade Mumbrú que es "un entrenador que trata que todo el mundo tenga su importancia".

Preguntado por la actuación de Jared Harper, el técnico dijo que es "un jugador especial". "Los jugadores explosivos como él cuando regresan de lesión necesitan ritmo de partido. Es normal, no me preocupa. Era un partido clave y se ha recuperado más rápido de lo normal, pero aún no está bien", expresó, después de destacar el papel de Kyle Alexander y la "conexión con la Fonteta que provocaron sus dos mates". El técnico alabó el partido de jugadores como Bojan Dubljevic, Xabi López-Arostegui y Kyle Alexander. "Kyle ha estado muy bien. Lleva tiempo haciendo buenos partidos. Está cogiendo su sitio y cada vez está mejor", agregó.

Por último, Mumbrú quiso tener un recuerdo para Miki Vukovic, después de que este domingo se cumplieran dos años desde el fallecimiento del mítico entrenador 'taronja'. "Quiero acordarme de Miki, que es un referente para todos los entrenadores. Hace dos años que se fue, y siempre es bueno recorodas a las personas, a los 'taronja', que como él son especiales, además, lo conocía y personalmente le tenía mucho cariño", concluyó.