El Valencia Basket recibe en La Fonteta este jueves, en la jornada 20 de la Turkish Airlines Euroleague, al Partizan Mozzart Bet Belgrade a partir de las 20:45 horas. Con motivo de este encuentro, el técnico Álex Mumbrú y el escolta Klemen Prepelic atendieron a los medios de comunicación en la Sala de Prensa del coliseo taronja. Estas fueron las palabras más destacadas del entrenador del Valencia Basket:

Sobre el rival

Un equipo que está en claro crecimiento, que vienen de ganar cinco de seis en Euroliga, que cada vez juega mejor, han cambiado defensivamente, están mejor y más sólidos, en ataque tienen talento, jugadores muy determinantes, han recuperado alguno a su mejor nivel y será un partido duro y difícil en casa.

Shannon Evans

"Seguro que tendrá un rol diferente. Es un gran jugador, muy desequilibrante pero es capaz de pasar el balón y de hacer jugar. Tiene físico para jugar a un ritmo alto", señaló el técnico, que dijo que en principio no jugará aún en el encuentro de este jueves en la Euroliga ante el Partizan. "Esperemos que se adapte lo antes posible. Vamos a ver cuándo está preparado, en principio hasta que no esté no va a entrar porque es más importante el juego del equipo".

Mensaje del club con el fichaje

El mensaje del club ha sido siempre el mismo, de luchar, competir y ser lo mejor que podamos, está claro. Hemos tenido las lesiones que hemos tenido y tenemos todavía y alguno sigue entre algodones. Veremos a ver si con la llegada de Shannon Evans hay que pararlo (a Chris Jones) para que se acabe de recuperar del todo. Sabéis de la dureza de la Euroliga, durante todo el año solo ha habido uno o dos partidos en los que he tenido que descartar a alguien porque se descartaban solos por las lesiones.

Orgullo y cabeza alta

Ha sido una semana buena, de victorias y buen baloncesto, pero se valoran mejor por las lesiones que hemos tenido. No pensamos en llorar, sino en lo que tenemos que hacer, el equipo lo hizo, confió y jugamos mañana. El deporte te pone cada día una prueba y pensar en lo que viene. No nos venimos abajo con derrotas ni arriba con victorias.

Situación de Guillem Ferrando

Guillem nos ha dado muchas cosas, ha dado un paso adelante, controla el equipo, tendrá minutos, tendrá el mismo rol, aunque algunos partidos le irán mejor que otros.

Acumulación de bases

Tenemos tantos partidos que habrá competitividad, el de al lado apretará y eso siempre viene bien. Seguimos con ambición y trabajo. Hace cinco días estábamos con siete lesionados, veremos el día a día, igual están todos o nos faltan tres.

Descanso a Chris Jones

Llevarlo así no es bueno del todo porque no sabes cuál va a ser su producción inmediata en el día siguiente, hay partidos en los que ha jugado más y se ha sentido mal al final de los minutos, condiciona el juego y si necesitamos pararle, si sigue así, en un período corto de tiempo tendremos que pararle para que se recupere del todo.

Precaución con Hermannsson

Hermannsson está en su fase final, pero creo que todavía le faltan dos meses, un ligamento cruzado son 8 meses o hasta un año. No queremos tener ningún riesgo con él, lo tendremos cuando pensemos que está preparado para jugar.

Objetivo Top8 entre los jugadores

Está bien que los jugadores tengan mucha ambición, es algo necesario, pero lo primero que hay que hacer es jugar bien al baloncesto, defender bien, trabajar bien, y eso nos llevará a ganar partidos y nos llevará a estar arriba en la clasificación. Queremos estar en todo, pero no podemos perder el objetivo por haber ganado tres partidos y hay que pensar en mañana, en trabajar bien y pasarnos bien la pelota, antes que en los resultados, que vienen después.