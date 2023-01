El Valencia Basket recibe en La Fonteta este jueves, en la jornada 20 de la Turkish Airlines Euroleague, al Partizan Mozzart Bet Belgrade a partir de las 20:45 horas. Con motivo de este encuentro, el técnico Álex Mumbrú y el escolta Klemen Prepelic atendieron a los medios de comunicación en la Sala de Prensa del coliseo taronja. Estas fueron las palabras más destacadas del escolta del Valencia Basket:

El rival

Nos espera un rival muy exigente, con un entrenador buenísimo y una plantilla muy larga, un equipo muy físico y que está en una buena dinámica como nosotros. Seguro que damos un paso adelante, aprovechamos nuestras ventajas e intentamos hacer un buen partido para pelear por las victorias y estar en el playoff de la Euroliga.

Shannon Evans

Lo tenemos ya aquí, he estado hablando con él hace pocos minutos, es un buen tío, lo conocemos de la Liga, tiene mucho talento, ayudará de base y tengo ganas de tenerlo de compañero y jugar con él en la pista.

L'Alqueria del Basket

Muy contento por los chavales que nos han ayudado, Larrea, Marí, Ferrando, han aportado muchísimo y todos tenemos que dar un paso adelante, últimamente jugamos un baloncesto muy bueno y atractivo. Las últimas derrotas ante Estrella Roja y Baskonia se vio una imagen buena del equipo, derrotas por méritos de rivales, pero ganar al Efes con siete bajas, ganar al Asvel con un De Colo descansado y ganar jugando tan bien seguro que nos ha ayudado. Si jugamos así cada día es difícil que nos ganen en La Fonteta.

Porcentajes de tiro

A principio de temporada me preocupaba un poquito por estos porcentajes, pero después ves que puedo aportar en otros aspectos de juego, pasando, intento ser líder, ayudar a Dubi y Sam y me encuentro muy bien, físicamente estoy bien, voy hasta final de temporada.

Partido a partido

Durante mi carrera aprendí una cosa, tienes que ir partido a partido, no sabes si vas a jugar jueves, lunes, cada partido nos debe preocupar y luego, como cada deportista, ves un poco el calendario para organizar la vida. Ganar contra el Zaragoza creo que va a ser suficiente para entrar en la Copa, pero ahora no estamos en este partido sino en el del Partizan, por lo menos tendremos mucho tiempo para preparar el partido, no como la semana pasada y veremos lo que pasa el domingo.