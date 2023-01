El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, tras la victoria del equipo frente al Durán Maquinaria Ensino, se mostró "satisfecho con el resultado y también con el juego". Para el de Riba-roja, la clave estuvo en que las 'taronja' salieron "con la mentalidad adecuada de crecer desde la competitividad y el compromiso de que, cada día, cada jugadora deje su 100 % sobre la pista".

"Independientemente de que un día tengas más gasolina o menos, la que tengas has de consumirla anteponiendo los intereses del equipo. Hoy el interés del equipo era no permitir jugar cómodo al Ensino de Lugo, que no nos anotara puntos en transición, ni sus jugadoras generadoras estuvieran sueltas", añadió.

Para Rubén Burgos, uno de los factores que benefició al Valencia en el partido fue la pronta acumulación de faltas de la base Alba Prieto. "Nos ha beneficiado que Alba Prieto haya entrado pronto en faltas, ya que estaba teniendo buena visión de juego, estaba jugando con buena velocidad y eso nos ha hecho abrir un pequeño parcial en el segundo cuarto. Un parcial que hemos mantenido con buenas rotaciones, buen trabajo defensivo y con el poder repartir esfuerzos, que es nuestra seña de identidad", agregó el entrenador.

Por último, Burgos se congratuló de que "todas las jugadoras hayan anotado, hayan encontrado sus momentos de brillantez en ataque y se siga en la línea de construcción y crecimiento deseada, tanto en liga española como en Euroliga".