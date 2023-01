Ni una victoria garantiza al 100% el billete para la Copa del Rey ni una derrota les dejaría sin opciones matemáticas, aunque para evitar sustos y carambolas desagradables, el Valencia Basket está obligado a ganar el partido de este domingo en la Fonteta (17:00) ante el Casademont Zaragoza, para tener más de pie y medio en la Copa, a la espera del resultado del resto de rivales directos, con dos plazas en juego para seis equipos.

El Valencia Basket, de hecho, empezó la jornada actual en una situación privilegiada, con su octava posición y el average muy favorable respecto al resto de equipos con sus mismas victorias (Surne Bilbao Basket, Monbus Breogán y Monbus Obradoiro).

Las tres opciones que darían la clasificación al Valencia Basket serían las siguientes: gana su partido y pierden Surne Bilbao Basket, Río Breogán y Monbus Obradoiro (que se miden a Barça, Real Madrid y Cazoo Baskonia); gana su partido y de entre todos los equipos empatados a nueve victorias, tiene uno de los dos mejores averages generales si el Gran Canaria pierde, y el mejor average general si éste gana; pierde su partido, pero pierden también el Surne Bilbao Basket, el Río Breogán y el Monbus Obradoiro y es el mejor equipo en el average general entre todos los empatados a ocho victorias.

Una combinación de resultados que se irá despejando antes incluso de que empiece el partido de los de Álex Mumbrú por la tarde, ya que el Obradoiro y el Surne Bilbao Basket juegan este domingo a las 12:30 ante el Baskonia y el Barça respectivamente y solo el Río Breogán lo hará media horas después del inicio del partido del Valencia BC, con el Gran Ganaria (7º con un triunfo más) jugando una hora después ante el Real Madrid y el UCAM Murcia habiendo ganado ya el sábado ante el Fuenlabrada.

Con una victoria, todo se pondría de cara para el conjunto taronja, ya que sus rivales no solo tendrían que ganar sus partidos sino además recuperar grandes desventajas en el basket- average general (el Valencia Basket tiene +20, mientras que el Surne Bilbao Basket tiene -12, el Río Breogán -31 y el Monbús Obradoiro -44). Los precedentes como local, además, son favorables al equipo taronja, que ha ganado en las últimas ocho visitas del equipo zaragozano y se ha impuesto en 14 de los 16 enfrentamientos previos.

Shannon Evans, en la lista

Aunque el propio Álex Mumbrú dejó claro esta semana que no pensaba forzar el debut de Shannon Evans si no lo veía ya mínimamente adaptado al equipo, el técnico taronja lo puede incluir en la lista después de que el club lo inscribiera este sábado en la ACB. Y es que aunque Mumbrú no tendrá que descartar a Harper al estar lesionado otro extracomunitario como Jasiel Rivero y a pesar de contar también con Chris Jones y Guillem Ferrando, el nuevo fichaje taronja ha podido ocupar la plaza del cantera Lucas Marí en la convocatoria.

Superó sin problemas la revisión médica y llega de Sevilla en un gran estado de forma, como lo demuestra el hecho de que es el máximo anotador de la Liga Endesa y el jugador mejor valorado, de ahí que pueda ser un recurso de lujo en caso de que el técnico lo viera necesario o Jones se resintiera de sus molestias en la rodilla.

La afición, clave

Tras una semana mágica y encadenar cuatro victorias consecutivas, Mumbrú sabe que en un partido como el de este domingo, el papel de la afición puede ser determinante, de ahí que les anime a ayudar a los jugadores a lograr el primer gran objetivo de la temporada.

«Esperemos que la Fonteta se llene, que esté con nosotros como en los últimos días. Y que nos lleven en volandas como han hecho últimamente y estar preparados para un partido duro. Ellos compitieron bien en el Palau, de los últimos tres partidos han ganado uno y los otros dos los han perdido en la prórroga en el último segundo, si no, tendrían dos victorias más y podrían estar con tres seguidas. Es un buen equipo que ha hecho cambios, que Porfi les ha dado un poco lo que necesitaban, están jugando mucho mejor baloncesto y es importante que estemos concentrados los 40 minutos».

El rival

Con las ausencias de los lesionados de larga duración Radoncic y Mekowulu, el conjunto rojillo ha recuperado a Stefan Jovic, mientras que Chris Wright arrastra molestias en el sóleo que le hicieron trabajar al margen del grupo. Además, su nuevo ala-pívot Iván Cruz ha sido inscrito y podría debutar.