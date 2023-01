James Webb III compareció en rueda de prensa para analizar el partido de este jueves 26 de enero ante el Alba Berlín, equipo del que destacó: "es un buen equipo que tiende a jugar rápido en transición. Para ganar, nosotros tenemos que ajustarnos a nuestro plan de partidos. Si lo hacemos así, todo tendría que ir bien".

Sobre la posibilidad cada vez más real de clasificarse en el Top 8 de la Euroliga y por tanto, meterse en los playoff, el ala-pívot estadounidense se muestra prudente y no quiere lanzar las campanas al vuelo antes de hora: "Sobre el playoff prefiero no pensar demasiado, no me gusta mirar a largo plazo, tenemos que ir siempre a corto plazo, centrarnos en el partido inmediato, en este caso el Alba Berlín. Nos tenemos que agarrar a eso, a seguir trabajando". Webb espera que el Valencia Basket prolongue su buena racha de resultados: "Estamos jugando bien, estamos en un buen momento y hay que seguir en esa línea".

Sobre su aportación personal en los últimos partidos en los que la baja por lesión de Jasiel Rivero, entre otros factores, le ha llevado a tener más protagonismo, destacó: "Intento hacer mi trabajo, eso implica a veces centrarme más en coger rebotes, otros en la defensa o en jugarme tiros importantes, siempre quiero ayudar al equipo".

El pívot del Valencia Basket considera muy positivo el fichaje de Shannon Evans: "Es positivo que el equipo tenga muchas opciones, que contemos con jugadores polivalentes. A la larga va a ser positivo. Creo que Shannon está haciendo una buena adaptación al equipo y está en proceso de ayudar al equipo muy pronto".