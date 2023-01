La consistencia que ha ganado desde inicios de año el Valencia Basket de Álex Mumbrú se pone a prueba este mediodía en uno de los pabellones más complicados de la liga acb, el Martín Carpena. El Unicaja de Málaga ha cimentado sobre su propio escenario la quinta posición con la que comienza la segunda vuelta de la competición. El conjunto de Ibon Navarro apenas ha perdido dos partidos como local, uno solo en la Liga Endesa, el del 9 de octubre de 2022 frente al Real Madrid (71-76). Una fortaleza en el Carpena que se une como enemigo al Valencia BC junto al desgaste del jueves en Berlín en partido de Euroliga, así como el físico de la plantilla malagueña y su capacidad en defensa. En este apartado, los verdes son el bloque más eficiente de la Liga.

Después de encadenar seis victorias entre acb y competición europea, los de Mumbrú arrancan hoy la segunda parte de la liga con el objetivo de seguir la escalada en la tabla y extender su estado de gracia hasta la Copa del Rey en Badalona, que se disputará dentro de tres semanas. Y el obstáculo en ese camino es de altura. "El Unicaja es un equipo que está defendiendo muy bien, muy físico, con una gran intensidad durante 40 minutos. Tienen claro a qué juegan, generan mucho al contragolpe y nosotros debemos estar concentrados para hacerlo bien en los dos lados de la pista. Ellos tienen de todo: poste bajo, mucho ‘pick and roll’, gran juego con llegada...", elogia Mumbrú a su rival de este domingo.

Para el entrenador del Valencia BC, va a ser muy importante "igualar la intensidad que pondrán en el partido". "Nadie ha ganado aquí en la acb excepto el Real Madrid. Unicaja es muy sólido en casa, con una afición que aprieta. Sabemos muy bien que será un partido complicado, duro, que habrá que estar metidos desde el minuto 1 porque son capaces de romper el duelo desde el inicio. Nosotros tenemos que salir también con una defensa sólida", añade el técnico catalán.

La importancia del físico y las rotaciones

Uno de los factores que quiere manejar de la mejor manera Mumbrú es el del "físico". El equipo no ha pasado por casa, voló directamente desde Berlín, donde ganó el jueves, a Málaga. Y en los próximos ocho días a los ‘taronja’ les esperan cuatro partidos. Más allá del de hoy en el Martín Carpena, los dos consecutivos de Euroliga en La Fonteta ante Bayern Múnich y Maccabi Tel Aviv -ahora el rival que cierra el top 8 con el mismo balance que los valencianos- y el Barça nuevamente en la acb. Ante la carga de partidos que se avecina, la rotación se presenta como el mejor auxilio posible. Shannon Evans, que no jugó ningún minuto en Alemania, debería unirse a Jared Harper y Guillem Ferrando con el fin de dar aire a Chris Jones en Málaga.

En este sentido, el Valencia BC ha repetido la convocatoria del jueves contra el ALBA, así que Bojan Dubljevic y Jasiel Rivero continúan fuera con un esguince en el tobillo derecho y un esguince en la rodilla derecha, respectivamente. Además, Sam Van Rossom, Martin Hermannsson y Millán Jiménez siguen causando baja como lesionados de larga duración. La buena nueva es que Víctor Claver, tras reaparecer con 12 minutos entre semana en Europa, regresará también a la acb dando un respiro en posiciones exteriores a Josep Puerto, pero, sobre todo, por dentro a los ala-pívots James Webb y Jaime Pradilla. Un recurso necesario frente a un rival malagueño que es el más coral de la liga acb Endesa gracias a su longitud de plantilla. Es la única con hasta 11 jugadores con 7+ de valoración en las estadísticas. De hecho, con Yankuba Sima por el lesionado de larga duración Augusto Lima, el Unicaja recibe al Valencia con todo el grupo disponible.

En las horas previas, Pradilla ha alertado de la peligrosidad del choque en Málaga. "No va a ser fácil. Ellos en La Fonteta demostraron que son un equipo muy sólido, están jugando muy bien y en casa son aún mejor. Vamos a tener que jugar muy bien para ganarles", señaló el ‘4’ que confía en que el equipo se recupere bien físicamente del "viaje largo" desde Berlín. Sin ‘Dubi’ ni Rivero, y con solo Kyle Alexander en el ‘5’, el aragonés volverá a sumar este domingo minutos como pívot. "Me gusta jugar donde me pongan. Si es de ‘5’, de ‘5’ y si es en otra, en otra, siempre ayudando al equipo", concluye.