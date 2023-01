El Valencia Basket ha sucumbido con claridad este domingo, 29 de enero en la cancha del Casademont Zaragoza ante el que caía por un contundente 77-55. Las de Rubén Burgos ponen fin así a una racha que había alcanzado las trece victorias consecutivas y además, pierden el basket-average particular contra las aragonesas. Si en la primera vuelta de la Liga, las valencianas se habían impuesto por 63-58 en la Fonteta, esta vez el triunfo recaía del lado del Casademont Zaragoza que siempre fue por delante y que dominó los cuatro cuartos para acabar logrando una victoria mucho más cómoda de lo esperado. El Valencia Basket con esta derrota pierde fuerza en lo alto de la tabla y deja al Spar Girona como líder en solitario mientras el Casademont Zaragoza recorta diferencias en la tabla y se sitúa tercero a tan sólo un triunfo de las taronja.

Cristina Ouviña, Elena Buenavida, Queralt Casas, Raquel Carrera y Marie Gülich conformaron el quinteto inicial taronja. Las defensas se impusieron en los primeros compases del partido. Estrenaba el marcador Geldof para las locales y Valencia Basket tardaba casi tres minutos en encontrar la primera canasta de la mano de Carrera. Casademont Zaragoza había empezado mejor, defendiendo férreamente los ataques taronja y cerrando duro el rebote. Afortunadamente, no pudieron aprovecharlo. Después de coger una ventaja de 4 puntos, Ouviña golpeaba doblemente desde el triple para colocar al equipo 2 arriba, obligando al tiempo muerto de Cantero. Ambos conjuntos cambiaron bastante sus quintetos. Las aragonesas respondían con un contundente 6-0 que frenaba Romero. Sin embargo, conseguían terminar el primer cuarto con cuatro puntos de ventaja.

La falta de acierto estaba desesperando a Valencia Basket. Los tiros exteriores no entraban, las canastas fáciles tampoco. Con un parcial de 8-0 local, con Gatling y Alonso haciendo mucho daño, que dejaba la diferencia en 10 puntos, Rubén Burgos pedía tiempo muerto. Sin embargo, a continuación, anotaban un triple que ponía la máxima en 13. Había muchos desajustes defensivos que ellas estaban aprovechando. Aparecía entonces Carrera para frenar la sangría con un 2+1, pero era Torrens quien se encargaba de reducir a 6 puntos la desventaja. Cantero pedía tiempo muerto. De nuevo su equipo salía bien, esta vez de la mano de Gimeno, para evitar la remontada taronja. Valencia Basket seguía fallando canastas fáciles y no estaba cómodo. Romero anotaba en la última posesión para recortar al descanso (35-28).

La salida tras el paso por los vestuarios fue buena. El equipo ganaba confianza y seguía reduciendo de la mano de Casas. Casademont Zaragoza se ponía a tiro con solo 2 puntos abajo, pero Valencia Basket, de nuevo, no culminaba la remontada. La réplica local era arrolladora con un 9-0 que ponía una distancia de 11 puntos. Rubén Burgos paraba el partido. Alonso recuperaba la máxima de 13 para su equipo y Ouviña cortaba la sangría. A Valencia Basket le estaba costando todo horrores y Casademont Zaragoza estaba encontrando alternativas en muchas jugadoras. Oma colocaba el +14 para ellas y con esa diferencia se iba el partido.

La dinámica taronja no cambiaba. El equipo no encontraba soluciones a su falta de acierto ni tampoco estaba pudiendo frenarlas a ellas en defensa. Continuaron ampliando el parcial con acierto en el triple y Fiebich ponía tierra de por medio con 18 puntos de ventaja. Rubén Burgos pedía tiempo muerto, pero no había forma de encontrar soluciones. La valenciana Gimeno golpeó con un triple que superaba los 20 puntos de renta con menos de 2 minutos por delante y Valencia Basket vio cómo se le alejaba cualquier posibilidad.