La derrota ante el Unicaja no ha afectado en la confianza del vestuario taronja y los jugadores tienen claro que están en el camino correcto para mantener su buena racha de resultados en la Euroliga, en busca de una plaza en el Top-8 de la competición. El propio Claver destaca antes de recibir al Bayern Munich que "el partido seguro va a ser intenso, venimos de jugar dos partidos fuera y tenemos que seguir sacando fuerzas para seguir en esta racha que estamos. El partido de allí fue complicado, nos costó entrar en ritmo y siendo el partido en casa y con el cambio que ha pegado el equipo, esperamos dominarlo y poder sacar el partido adelante".

Además, el internacional taronja tiene claro cuál es la clave para poder ganar estos partidos de máximo nivel en Europa. "Si queremos ganar partidos y en casa tenemos que seguir defendiendo así, es la única manera de ganar partidos, tenemos jugadores capaces de hacer diferentes defensas, es lo que nos ha hecho ganar partidos importantes en Europa y lo que tenemos que seguir haciendo para seguir ganando partidos grandes en Europa".

Respecto a su estado de forma y de confianza tras acumular ya varios partidos desde su lesión, destaca Claver que "estoy intentando coger ritmo, no he podido entrenar mucho y cuesta coger ritmo, sensaciones, estar cómodo en choques y en acciones de dureza, porque tras una lesión en la costilla es lo más importante. Estoy intentando adaptarme con las lesiones a jugar de cuatro también, intentando aportar y a nivel personal coger ritmo y sentirme bien y fuerte".

Duda con la presencia de Lucic

Sobre la posibilidad de que Lucic vuelva a La Fonteta, destaca que "el partido de allí no lo jugó, pero seguro que como todo exjugador, cuando vuelve a su casa está con muchas ganas, es muy importante para ellos, es un líder y será uno de los jugadores a tener en cuenta si viene para que no se sienta cómodo y no juegue bien".