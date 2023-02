El entrenador del Bayern de Múnich, Andrea Trinchieri, destacó la importancia que tuvo la afición en el parcial de 17-2 entre el final del tercer cuarto y el inicio del cuarto que decidió el choque. "Son cosas que pasan, especialmente en València. El último tiro del Shannon Evans al final del tercer cuarto lo cambió todo. En tres minutos íbamos quince abajo y el partido ha cambiado por completo. Es la Fonteta", asumió.

"Hay que felicitar al Valencia. Su lucha ha cambiado el partido y han deseado ganar. Hemos estado sólidos en la primera parte pero en la segunda parte hemos sido mediocres en las dos canastas. No hemos hecho lo suficiente para ganar el partido", admitió.

Al respecto, Álex Mumbrú añadió que "hay que agradecer el apoyo de la caldera 'taronja, no es lo mismo meter un mate o un triple y meterlos y que el público estalle, eso son diez puntos".

La clave de la victoria

Álex Mumbrú añadió tras la victoria lograda ante el Bayern Munich en la Euroliga, que la clave del encuentro era aguantar en defensa como lo hicieron porque sabían que su momento en ataque iba a llegar como pasó entre el final del tercer y el último cuarto.

"En la primera parte nos han defendido muy bien pero nosotros también hemos aguantado muy bien desde la defensa. Sabíamos que iba a llegar nuestro momento pero lo importante era aguantar desde la defensa, ha llegado, hemos roto el partido y hemos sido capaces de llevar esa ventaja hasta el final", señaló en la rueda de prensa posterior.

Mumbrú afirmó que estar en el 'top-8' de la clasificación en este punto no significa nada. "Vamos a seguir trabajado cada día, en los buenos y en los malos momentos. Al final sacaremos la cabeza y veremos dónde estamos", apuntó Mumbrú, que no quiso valorar individualmente a sus jugadores pero que destacó la solidez y el trabajo defensivo de Jonah Radebaugh desde que arrancó la temporada. "Que todos los días le toque a él bailar con las más fea no es fácil. Tiene mérito", apuntó.

Mejor racha de triunfos en Euroliga

El entrenador se mostró orgulloso también de haber podido establecer una nueva mejor racha de triunfos seguidos del club en la Euroliga, aunque matizó que "son solo números y el jueves tenemos otro partido y tenemos que recuperarnos", señaló.