El Maccabi de Tel Aviv ha puesto fin a la mejor serie de victorias del Valencia Basket en la Euroliga. A pesar de que el conjunto valenciano pudo marcharse con una renta favorable de diez puntos tras los primeros 20 minutos, la diferencia física y en el rebote permitieron a los israelíes remontar en la segunda mitad de la mano de Wade Baldwin IV. La racha 'taronja' se queda en cinco triunfos en una cita en la que se echó en falta el poderío en el juego interior que garantiza el capitán Bojan Dubljevic. En el apartado de lesiones, Xabi López-Arostegui notó una molestia en el calentamiento y, finalmente, no se cambió. Por su parte, Jasiel Rivero reapareció después de tres semanas ausente por un esguince de rodilla.

Tras la derrota, el Maccabi recupera la octava plaza, última que da derecho a jugar las eliminatorias por el título, y se hace con el 'basketaverage'. No obstante, con 11 jornadas por delante y empatado con el octavo a 12 victorias, el Valencia BC continúa en la lucha con las opciones intactas.

La puntería desde el 6,75 tiró del 'carro taronja'

El encuentro comenzó con Jared Harper dando en la diana, pero un 8-0 de los israelíes con los puntos dentro de la zona de Josh Nebo, Jarell Martin y Bonzie Colson activó las alarmas en la Fonteta (5-12, m. 4). Sin necesidad de parar el tiempo, simplemente, aumentando la agresividad en defensa y atreviéndose a lanzar, el Valencia BC no tardó en tomar el mando gracias a dos triples de Víctor Claver y, nuevamente, Harper (13-12, m. 6).

Shannon Evans entró a la pista para demostrar que está dispuesto a integrarse rápidamente a la dinámica del equipo. Renunció al tiro para asistir a Josep Puerto para anotar liberado de tres. El valenciano repitió poco después para neutralizar los puntos de Martin (18-16, m. 7). El equipo de Álex Mumbrú estaba entrando en calor y Klemen Prepelic y Kyle Alexander lo aprovecharon para lucirse con su acción favorita, el 'alley oop'. Evans conectó en el interior con Jaime Pradilla, que exhibió sus fundamentos para 'bailar' en la pintura, aunque Roman Sorkin mantuvo al Maccabi cerca (28-24, m. 10).

En el segundo cuarto, Chris Jones estrenó su casillero desde la posición de '2' mientras Evans continuaba sumando minutos de adaptación en la dirección del juego. Dos canastas del ex del ASVEL aguantaron la ventaja, pese al triple de John Dibartolomeo (32-29, m. 12). La aparición de Wade Baldwin IV, ayudando a Nebo y Colson, permitió a los visitantes no alejarse en un partido que se estaba trabando... hasta que lo desenredó el 'pistolero' Prepelic. Dos triples consecutivos del esloveno, que encabezó el buen trabajo de la segunda unidad, empezaron a abrir la herida del Maccabi (43-36, m. 15). La grada se encendió todavía de la mano del tirador.

En la parte final del cuarto, el público disfrutó del regreso después de una lesión de varias semanas de Jasiel Rivero. Un 3+1 de Jonah Radebaugh y los dos primeros puntos del '4' cubano tenían a raya al equipo de Oded Kattash (49-39, m. 17). Una renta que resistió hasta el descanso con dos nuevos triples, obra de Harper y Radebaugh (55-45, m. 20).

La Fonteta se quejó de la rigurosidad arbitral

A la vuelta de los vestuarios, el Valencia BC se cargó muy pronto de faltas personales, mientras la ventaja se redujo con apenas Jones encontrando la cesta. El segundo triple de Dibartolomeo en poco más de tres minutos colocó a los de Tel Aviv a solo tres (59-56, m. 23). Entre los pitos de la Fonteta por la rigurosidad arbitral, Mumbrú fue castigado por una técnica. Baldwin continuó anotando para colocar a los suyos por delante merced a un parcial de 4-16 (59-61, m. 24). Mumbrú no tuvo más remedio que poner freno a los problemas con un tiempo muerto en el que pidió al equipo recuperar la agresividad de la primera parte.

Los israelíes olieron la sangre en un Valencia que perdía opciones a la par que la mayoría de los rebotes, una faceta desde la que el Maccabi volvió a cargarse de confianza. Además, Baldwin IV estaba 'on fire'. El triple frontal del ex de Baskonia se sintió como un latigazo y, más aún, el siguiente de Dibartolomeo (61-69. m. 26). El trabajo en la zona de Pradilla y un mate estratosférico a la carrera de Harper aguantaron con vida al equipo. Los 'taronja' no se vinieron abajo, ni siquiera, a pesar del cuarto triple en el cuarto de Dibartolomeo (67-77, m. 28). Tocaba sobrevivir y los de Mumbrú lo consiguieron gracias al talento de tres de sus exteriores. Prepelic encadenó cinco puntos, tres desde más allá del 6,75, y Evans y Harper otros tres cada uno con sensaciones 2+1 atacando el físico en la pintura del Macabbi (78-79, m. 30).

El rebote de los israelíes marcó el final

Todo debía decidirse en el cuarto capítulo del partido. El Valencia BC continuó sobre el parqué con Evans y Harper como escolta, mientras Jones lo veía desde el banquillo. El Maccabi, por su parte, había encontrado la fórmula en el tercer cuarto y no iba a bajar de marcha en lo físico. Así, Colson y Baldwin se hicieron espacio entre la defensa 'taronja' para poner a los suyos cinco arriba (80-85, m. 33). Los dos, apoyados por la fuerza de Martin y Nebo, neutralizaron las canastas de Alexander y Rivero. Ya con Jones en la pista, los valencianos volvieron a encomendarse a la calidad de los exteriores estadounidenses. El '7' dio el primer paso de tres, y Harper el segundo con una 'bomba' exterior desde ocho metros que cayó como una losa en el bando rival (90-91, m. 38).

El partido estaba en un puño. El Macabbi siguió viviendo de su poderío en el rebote, en uno de ellos, Nebo anotó uno de dos tiros libres. Jones no falló después en el mismo contexto para empatar. Con 40 segundos hasta el final, el atlético Baldwin se adentró cerca del aro como si nada. Al Valencia le quedaron 25 segundos para dar una última respuesta. El balón fue para Harper. Baldwin lo paró con falta a falta de diez segundos. El base local solo encestó un tiro (93-94), pero una pérdida de los de Tel Aviv dio una bola extra para poder ganar el partido en tres segundos. Mumbrú sentó al pequeño Harper, y Jones no pudo disparar cómodo en la última acción.

Los visitantes capturaron 40 rebotes por los solo 22 de los locales, y doblaron la cifra en ataque de los 'taronja' (7/15).

Ficha técnica:

93.- Valencia Basket (28+27+23+15): Harper (20), Radebaugh (11), Puerto (5), Claver (3), Alexander (6) -cinco titular- Prepelic (15), Pradilla (13), Webb III (-), Jones (13), Evans (3) y Rivero (4)

94.- Maccabi Tel Aviv (24+21+34+15): Baldwin IV (19), Adams (5), Colson (17), Nero (9), Martin (10) -cinco titular- Menco (2), Sorkin (6), Di Bartolomeo (17), Hilliard (-), Cohen (-), Braimoh (5) y Ziv (4).

Árbitros: Lottermoser (ALE), Nikolic (SER) y Racys (SUE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 23 de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fonteta ante unos 7141 espectadores.