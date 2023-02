Tamara Abalde (Ferrol, 6/02/1989), exjugadora del Valencia Basket en las dos primeras temporadas del club en la Liga Femenina Endesa, entre 2018 y 2020, ha anunciado su retirada de la práctica del baloncesto profesional a punto de cumplir los 34 años.

Hija del exjugador Alberto Abalde y hermana del alero del Real Madrid del mismo nombre, también extaronja, Tamara jugó desde muy joven en las categorías inferiores de la Selección, además debutó con la Absoluta, con la que fue campeona del Eurobasket 2019 y olímpica en los Juegos de Pekín 2008 y Tokio 2020.

La ya exjugadora se estrenó en la máxima categoría del baloncesto nacional con apenas 15 años. Tras un pasaje en Estados Unidos, donde militó en Lamar University, la ala-pívot viguesa emprendió una larga trayectoria por una docena de clubes españoles y extranjeros, entre ellos Rivas Ecópolis, Pays d'Aix y Basket Landes franceses, Perfumerías Avenida, Zaragoza, Araski y Ensino de Lugo, siendo el lucense su último equipo, en el que militó la pasada temporada.

A lo largo de su carrera baloncestística, Abalde vivió la cara amarga de las lesiones, especialmente, una en el hombro que la obligó a pasar por el quirófano y que a la postre ha ido acelerando su adiós al deporte profesional.

Se retira del basket @tamaraabalde6, que defendió nuestra camiseta en los dos primeros años de esta bonita experiencia en la #LFEndesa entre 2018 y 2020. ¡Que te vaya muy bonito en la nueva vida, Tamara! 🧡 pic.twitter.com/vnMxFtTqq5 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 4 de febrero de 2023

El mensaje de su adiós

"Ha sido una aventura maravillosa, casi 20 años de carrera profesional, infinitas horas de entrenamientos, partidos, viajes y momentos inolvidables. Experiencias que me han convertido en la persona que soy hoy. Solo me sale dar las gracias. No podría nombrar uno a uno a todos los que me habéis acompañado durante todos estos años, pero sé que vosotros sabéis quiénes sois", escribió la jugadora gallega en el comunicado en el que anunció el final de su carrera.