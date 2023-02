Este mediodía, el Valencia Basket encara uno de los desafíos más complicados de la temporada. La visita al colíder de la Liga acb Endesa: el Barça de Sarunas Jasikevicius, el equipo más en forma de la competición, el único que no conoce la derrota en su feudo, y un rival con la plantilla casi al completo y cinco de sus estrellas con dobles dígitos de valoración: Nico Laprovittola, Nikola Mirotic, Tomas Satoransky, Cory Higgins y Jan Vesely.

Los dos contendientes, Barça y Valencia, se enfrentan después de haber compartido pareja de rivales en menos de 48 horas en Europa. Los catalanes lograron dos triunfos trabajados contra el Macabbi Tel Aviv (83-78) y el Bayern Múnich, mientras que los valencianos también ganaron a los germanos (82-78), pero cayeron frente a los israelíes (93-94). En la segunda parte de la Fonteta ante los Oded Kattash, el conjunto ‘taronja’ acusó el desgaste físico de una serie muy exigente de cuatro partidos en apenas ocho días que se cierra hoy en el Palau Blaugrana.

El músculo del Maccabi y el ritmo vertiginoso del Unicaja frenaron el excelente momento de forma con el que los de Álex Mumbrú encadenaron hasta seis victorias. Las ausencias de dos jugadores vitales en la fortaleza del equipo, Bojan Dubljevic y Xabier López-Arostegui, merman la capacidad atlética y en el rebote de los valencianos. El alero de Getxo, baja contra el Maccabi por las molestias que sintió en la rodilla en el calentamiento, se unió a la expedición que viajó a Barcelona, aunque Mumbrú no decidirá hasta la mañana de hoy si XLA se une o no al equipo en la pista tras conocer cuáles son sus últimas sensaciones. El capitán ‘Dubi’, sin embargo, no se desplazó y sigue descartado por un esguince de tobillo, uniéndose a la lista conocida de bajas en la que están Sam Van Rossom, Martin Hermannsson y Millán Jiménez.

El refuerzo esperado de Jasiel Rivero

En Málaga, ante el Unicaja, el Valencia BC tuvo ya que lidiar sin Dubljevic ante uno de los adversarios más duros defensivamente de la acb. Ahora, con el Barça, el reto es todavía más difícil, si bien, los de Mumbrú cuentan con un refuerzo extra para su juego interior que echaron en falta en tierras andaluzas, Jasiel Rivero. El ‘4’ cubano, que se perdió ocho partidos por un esguince de rodilla, ya disputó 12 minutos el jueves en la Euroliga sin apenas haberse podido integrar al grupo. Todo hace indicar que hoy volverá a la acción en la liga nacional, lo que supondría que el técnico descarte a James Webb III o, más probablemente, a Jared Harper.

El Valencia BC jugará por cuadragésima vez en la cancha del Barça en la Liga Endesa. A pesar de que el balance general favorece a los locales (28/11), las cuentas de los diez últimos duelos en el Palau sonríen a los ‘taronja’ (4/6). Además, los valencianos vencieron en las dos últimas visitas (90-100 y 79-87).

Esta campaña, en la que podrían cruzarse en semifinales de Copa, el contador está igualado. El Barça ganó en València en octubre en acb (80-92), y el Valencia se tomó la revancha en la Euroliga sobre el mismo escenario (84-83).

Álex Mumbrú se refirió en la previa a la "necesidad de recuperarse físicamente, y de hacer un partido sólido". "Hay que competir como hacemos en València", sentenció el entrenador barcelonés.