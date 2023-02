El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, subrayó el dominio de su equipo este domingo en la primera mitad frente al Barça, aunque lamentó la derrota final (81-75) cuando el cuadro barcelonista "mejoró físicamente en los contactos". El preparador de los 'taronja', asimismo, reconoció que no acabó "contento" con el arbitraje, aunque prefirió no profundizar en el tema.

"No, no estoy contento con el arbitraje, pero no tenemos nada que hablar sobre eso, tenemos que mirar lo que sí podemos controlar, nuestro juego, los momentos en los que tenemos que estar mejor cuando nos aprietan, y no darle vueltas a lo que no depende de nosotros", respondió sobre la actuación de los colegiados, que mostraron un criterio mucho más severo con su equipo a la hora de señalar los contactos en defensa.

"Hemos llevado bien la primera parte, sobre todo al inicio. Sabíamos que en el tercer cuarto el Barça iba a apretar y nos iba a costar más jugar fluido. Ha habido un momento en el que ellos han encontrado bien a Mirotic y a Laprovittola, y han cogido confianza", analizó el técnico catalán desde la sala prensa del Palau Blaugrana.

Mumbrú opinó que el ajustado desenlace se decidió por "los errores en pequeñas decisiones" y "el triple al final de Abrines", aunque felicitó al Barça "por la victoria" y su "buen baloncesto".

"Tras el descanso, el Barça ha mejorado físicamente en los contactos. Hemos hecho tres buenas defensas en las que nos han anotado un triple bien defendido en el último segundo... y, si no, era falta. Nos hicieron hasta 12 puntos tras buenas defensas", lamentó.

El preparador del Valencia Basket reconoció que en el equipo no está en la Liga Endesa donde le gustaría, por lo que tiene que "seguir empujando" pese al "desgaste" de disputar también la Euroliga.

"La temporada es muy larga. Veníamos de un buen mes de enero y hemos empezado febrero con derrotas, pero el equipo compitiendo bien. Nos queda muy lejos todavía para la Copa", zanjó Mumbrú.