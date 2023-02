El Valencia Basket ha estado a punto de completar la gesta de ser el primer equipo que gana al Barça en esta temporada de acb en su feudo. Sin embargo, la corta rotación de los 'taronja', en comparación con el arsenal que maneja Sarunas Jasikevicius, y decisiones polémicas de los árbitros han hecho imposible el triunfo. De la mano de Laprovittola, Jokubaitis, Mirotic y Nnaji, el Barcelona remontó en la segunda mitad (81-75). El buen trabajo de los interiores del Valencia BC, Rivero, Webb y Alexander, no ha sido suficiente para un equipo que acusa la ausencia de su capitán, Bojan Dubljevic, y que finalmente tampoco pudo contar por lesión con otra pieza clave, Xabi López-Arostegui.

El plan para asaltar el Palau Blaugrana pasaba por la defensa, y el Valencia Basket comenzó ejecutándolo a la perfección. Cerrando las vías a Nico Laprovittola y atacando sin complejos, el equipo de Álex Mumbrú abrió pronto una brecha en el videomarcador. Un triple de James Webb III ponía a los 'taronja' siete arriba (6-13, m. 5). Jasikevicius no tuvo más remedio que parar el partido con un tiempo muerto tras la segunda falta que un sensacional Kyle Alexander le sacó al base argentino del Barcelona.

La distancia superó la decena tras un robo, fruto de la intensidad del trabajo colectivo, y una canasta inmediata de Chris Jones (6-17, m. 6). Solo Rokas Jokubaitis se atrevió a romper la dura defensa del Valencia, y él sacó de apuros a su equipo con cinco puntos sobre la bocina (11-18, m. 8). La reaparición en la acb de Jasiel Rivero, lesionado desde principios de enero, fue una ayuda inestimable para mantener el mando. Las canastas del cubano, entre ellas, un triple frontal, y la conexión entre Shannon Evans y Klemen Prepelic pusieron el +13, que solo pudo reducir el Barça con los tres tiros que los árbitros dieron a Jokubaitis tras una falta de Guillem Ferrando (14-24, m. 10) cuando el lituano no estaba tirando.

En los comienzos del segundo cuarto, los locales se acercaron a seis después de la anotación de Kyle Kuric, pero los de Álex Mumbrú continuaron jugando con personalidad y fuerza, y encontrando con decisión las continuaciones hacia el aro. Jaime Pradilla y Rivero encontraron petróleo en la zona. Con un 2+1 y dos tiros libres más, tras rascar la tercera falta de Sertac Sanli, el ala-pívot cubano llevaba al videomarcador la máxima renta para los suyos (18-32, m. 13). Mientras tanto, en el Barça únicamente Jokubaitis igualaba la tensión competitiva de los 'taronja', cuyo único problema era haber entrado demasiado pronto en bonus.

Otro partido de crecimiento para Kyle Alexander

Magnífico en la lectura de sus ventajas en la 'botella', Alexander encadenó dos tiros de media distancia para devolver el +14 y enfurecer a Jasikevicius en su segundo tiempo muerto. "¡Lapro, no puedes jugar por ti mismo. Somos un equipo. Jugad como equipo, es la única manera!", gritó el lituano a sus jugadores. El enfado de su entrenador no revivió al Barça, negado en el lanzamiento exterior con solo un acierto en once intentos. El que sí acertó fue 'Papi' Rivero, que con sus tres puntos disparaba la renta hasta el +15 (26-41, m. 18). Aunque los culés encontraron a Jan Vesely para recortar cuatro puntos (32-43, m. 20).

La nueva bronca de Jasikevicius en el vestuario activó al Barça, que movió el balón para desgastar a la defensa 'taronja' y dar con mejores opciones de tiro que Laprovittola no desaprovechó. Después de dos triples del base, los locales se aproximaron por debajo de los diez (40-48, m. 23). El Valencia había cortocircuitado en ataque delante de un bloque más cerrado; además, Nikola Mirotic despertó para poner el partido en un puño. Tras una canasta del hispano-montenegrino, Mumbrú tuvo que frenar el vendaval local, que empezó a dominar el rebote y mejorar sus porcentajes de tiro. El parcial era de 14-6 (46-49, m. 26).

Cuando peor estaba el equipo, con el Barça a un punto, Shannon Evans convirtió un lanzamiento exterior que resultó ser oxígeno puro (48-52). Webb hizo lo mismo para responder a Mirotic. De nuevo, una acción a una mano del '4' estadounidense permitía respirar con un +6 (51-57, m. 28). No obstante, la dificultad aumentó con la entrada en escena de James Nnaji entre el amplio arsenal de la plantilla barcelonista. El '5' le dio al equipo local la agresividad que le estaba faltando en la zona. El cuarto acabó con el Barça respirando en el cogote del Valencia (57-59, m. 30).

Faltó frescura y personalidad en los árbitros

La puntería de Tomas Satoransky presionó todavía más a los 'taronja' en el arranque del último capítulo. Con un triple del checo, los catalanes tomaron el mando casi media hora después (62-61, m. 32). Pradilla, sin embargo, salió al rescate con valentía para anotar de tres y recuperar la confianza (62-64, m. 33). Nnaji y 'Lapro' devolvieron la ventaja al Barça, aunque los visitantes no rehuyeron al intercambio de golpes. La conexión entre Prepelic y Alexander y una penetración del esloveno tras asistencia de Evans dejaba aún a los valencianos por delante (69-70, m. 35).

Castigados físicamente por una menor rotación, las decisiones arbitrales, mucho más condescendientes con la defensa de los del Palau, también hicieron mella en el Valencia BC. Los colegiados regalaron tres lanzamientos libres a Laprovittola, que había invadido el espacio defensivo de Jonah Radebaugh. El argentino anotó dos de los tres (71-70, m. 36). Aun así, el equipo de Mumbrú aguantó en la lucha hasta el final. Redujo la diferencia con una canasta de Jones en el último minuto (76-75, m. 39), pero en los instantes finales faltó frescura. Álex Abrines le quitó de las manos la pelota al base 'taronja' cuando la desventaja era solo de un punto. El triple del catalán rompió todas las esperanzas (79-75, m. 40).

Ficha técnica

81- Barça (14+18+25+24): Satorasnky (5), Laprovittola (19), Kalinic (7), Mirotic (13), Vesely (9) -equipo inicial-, Da Silva (2), Paulí (-), Sanli (2), Abrines (3), Kuric (2), Jokubaitis (13) y Nnaji (6).

75- Valencia Basket (24+19+16+16): Jones (10), Webb (15), Claver (2), Radenbaugh (-), Alexander (16) -equipo inicial-, Puerto (-), Prepelic (7), Pradilla (4), López-Arostegui (-), Ferrando (-), Evans (3) y Rivero (18).

Árbitros: Antonio Conde, Alfonso Olivares y Raúl Zamorano. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la decimonovena jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 6606 espectadores.