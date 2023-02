A lo largo de este lunes, el Valencia Basket va a presentar una queja formal a la acb, y a su comité arbitral, porque considera que fue seriamente perjudicado por varias de las decisiones que tomaron el trío arbitral en el partido del domingo en el Palau Blaugrana frente al Barça.

Según ha podido saber SUPER, el club ha decidido quejarse por escrito y dejar constancia de la serie de agravios que sufrió, en especial, en la segunda mitad del partido de la jornada 19 de la acb.

En la sala de prensa del Palau, el entrenador, Álex Mumbrú admitió que no había quedado para nada "contento" con el arbitraje de los colegiados Antonio Conde, Alfonso Olivares y Raúl Zamorano.

"No, no estoy contento con el arbitraje, pero no tenemos nada que hablar sobre eso, tenemos que mirar lo que sí podemos controlar, nuestro juego, los momentos en los que tenemos que estar mejor cuando nos aprietan, y no darle vueltas a lo que no depende de nosotros", respondió sobre la actuación arbitral, que mostró un criterio mucho más severo con su equipo a la hora de señalar los contactos en defensa.

El trato diferencial con uno y otro equipo, según lo observado sobre la pista del Palau, comenzó a la hora de dialogar y dar explicaciones a los banquillos. Mientras ninguno de los colegiados permitió apenas las expresiones y las protestas de Mumbrú; el tercer árbitro, Alfonso Olivares, en cambio, accedía siempre con un talante dialogante a dar explicaciones a Sarunas Jasikevicius y su cuerpo técnico.

Dos varas de medir los contactos físicos

Sobre la pista, como informa SUPER en la crónica del partido, los árbitros fueron "mucho más condescendientes con la defensa local" a la hora de castigar el contacto físico. Varias de las buenas defensas del equipo 'taronja' acabaron en faltas inexistentes que ayudaron al Barça a completar su remontada. Un claro ejemplo, los tres tiros que se le concedieron a Nico Laprovittola después de que fuese el base argentino quien invadiera el espacio defensivo de Jonah Radebaugh, que, con los brazos en alto, dio un paso atrás para evitar cualquier contacto.

En otra acción similar, Nikola Kalinic se encontró con un tiro libre extra después de anotar frente a la oposición de Klemen Prepelic, que defendió la acción del serbio con los pies clavados sobre el parqué, sin moverse y con los brazos arriba. Precisamente, al escolta esloveno no se le concedieron tiros cuando iba a emprender una acción de lanzamiento, un criterio muy distinto al aplicado al final del primer cuarto, cuando una falta de Guillem Ferrando sobre Rokas Jokubaitis permitió al lituano recortar desde la línea de libres tres puntos.

Las acciones no quedaron ahí, y todas, en perjuicio del Valencia Basket. Como, por ejemplo, la clara falta antideportiva por el manotazo de Oscar Da Silva a Prepelic, que no se decretó... o los gritos enfurecidos de Nikola Mirotic al árbitro principal en el tercer cuarto, de los que salió totalmente impune: "¡¿Qué coño pitas!?".