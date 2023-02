En una intensa jornada 24 de la Euroliga, que trajo consigo movimientos en el top 8, el Valencia Basket se ha hecho con un triunfo histórico en la cancha del Panathinaikos, donde no ganaba desde noviembre de 2010. La victoria permite a los hombres de Álex Mumbrú ascender al octavo puesto de la clasificación, tras la derrota del jueves del Maccabi en Israel a manos del Estrella Roja. Además, con las mismas victorias (13) que el sexto y el séptimo, Partizan y Cazoo Baskonia. Los pupilos de Joan Peñarroya han caído en Lituania con otro de los aspirantes, el Zalgiris Kaunas.

El triunfo en Grecia en el último segundo del partido tiene un auténtico nombre propio, el del base Chris Jones. El ex del ASVEL convirtió los 11 últimos puntos del equipo, y los tres del final dejaron sin palabras a toda la afición ateniense en el Oaka Altion, mientras los celebraban las decenas de seguidores valencianos en la grada, y el equipo y cuerpo técnico sobre la pista. Después de dos fintas, el estadounidense se quedó sin bote y se levantó con el tiempo justo para que su disparo de tres puntos entrase mientras el reloj se consumía.

El 6-0 inicial dio muestra de que la defensa iba a ser el talón de Aquiles del Valencia BC en la primera mitad. Chris Jones asumió el rol de líder con el que tanto disfruta, y con un espectacular triple sobre el límite de la posesión logró empatar a nueve. Sin embargo, el equipo no encontraba la manera de cerrar el grifo al ataque del Panathinaikos.

Más tarde, dos lanzamientos exteriores del certero James Webb igualaron de nuevo (17-17, m. 7), aunque pronto Paris Lee mantenía el mando local desde el perímetro. Kyle Alexander cogió el relevo para responder a los puntos y asistencias de Dwayne Bacon. Al final del cuarto, una pérdida de Jared Harper propició que Derrick Williams sacase dos tiros libres ante Jaime Pradilla (26-21, m. 10).

En el segundo cuarto, el conjunto de Mumbrú siguió haciendo la goma frente a un ‘Pana’ más atinado. Matt Thomas, extaronja, tuvo que conformarse con anotar de dos tras fallar tres triples (36-27, m. 14). Era la máxima renta de los griegos, que reboteaban mejor. Dos tiros libres de Jasiel Rivero y una acción de pizarra ejecutada por el cubano reactivaron un flujo ofensivo que se había parado (36-31, m. 16). No obstante, la defensa no funcionaba y los intercambios de canastas no bastaron para acercarse más. Un tiro libre de Jones dejó el parcial al descanso con siete abajo (49-42, m. 20).

La película cambió gracias a la mejora en defensa

La película cambió radicalmente en la segunda parte. Esta vez fue el Valencia el que empezó con un 0-6 gracias a las acciones del intenso Alexander y un tiro de tres de Víctor Claver. Los valencianos se colocaron a solo un punto, aunque el cuarto triple de Lee insuflaba aire a los atenienses. Pero no respiraron tranquilos mucho más tiempo. Un 2+1 del pívot canadiense puso por delante por primera vez a los visitantes (52-53, m. 23). El Valencia BC había endurecido su defensa y, con otro 2+1, esta vez con una poderosa penetración de Jones seguía arriba (54-56, m. 25). Thomas, sin embargo, empezó a ser un problema. El de Wisconsin empezó a afinar desde el 6.75 m, desde donde encadenó seis puntos (60-58, m. 26). Aun así, los valencianos acabaron el cuarto por encima merced a un triple de Pradilla desde la esquina, a la ayuda de Xabi López-Arostegui, que regresó de la lesión con notable rendimiento, y a la aparición final de Harper. El pequeño base anotó dos triples consecutivos, el segundo de ellos, tras ganar un salto a Lee, quien cerró el cuarto con dos libres (68-69, m. 30).

Dejan Radonjic apostó por poner toda la dinamita en su línea exterior: Lee, Bacon y Thomas. Pero fue Arturas Gudaitis el que dañó por dentro la defensa del Valencia BC. Claver, en uno de sus mejores partidos de la temporada, anuló a Bacon y puso al equipo cuatro arriba con dos triples (75-79, m. 35). El Panathinaikos creyó en la victoria explotando a su pívot, que destrozó a los ‘taronja’ con tres acciones consecutivas de 2+1 (84-81, m. 37). El gigante lituano taponó una canasta de López-Arostegui a falta de dos minutos.

Las cosas no pintaban bien, pero entonces resurgió el talento increíble de Jones. Los 11 últimos puntos del equipo llevaron su firma, canastas de dos por elevación, en la cara de Gudaitis o dos libres tras penetrar ante el '5' del 'Pana' para ir contestando siempre a los tiros libres que metía Lee y Thomas, quien se dejó uno en el camino. Tras el tiempo muerto de Álex Mumbrú, la consigna era clara, el balón a Jones, que no lo desaprovechó (91-92, m. 40). El estadounidense con pasaporte armenio terminó con 24 puntos, cinco asistencias y 33 créditos de valoración, una marca con la que igualó su mejor encuentro de Euroliga.

Ficha técnica:

91.- Panathinaikos (26+23+19+23): Lee (25), G. Kalaitzakis (5), Bacon (10), Gudaitis (23), Williams (8) -cinco titular- Bochoridis (-), Agravanis (-), Thomas (13), Grigonis (5), Mantzoukas (2).

92.- Valencia Basket (21+21+27+23): Jones (24), Radebaugh (2), Claver (13), Webb III (6), Alexander (16) -cinco titular- Harper (6), Puerto (-), Pradilla (9), López-Arostegui (4), Evans (3), Rivero (7) y Prepelic (2).

Árbitros: Vilius (LIT), Petek (ESL), Bissang (FRA). Eliminaron por faltas personales al visitante Rivero (m. 33),

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de la Euroliga disputado en el OAKA ante 5150 espectadores. Antes de la disputa del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto que afectó a Turquía y a Siria.