El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, recalcó el trabajo del equipo este viernes en el triunfo de su equipo en la cancha del Panathinaikos con un triple de Chris Jones sobre la bocina y, aunque alabó el buen partido del estadounidense, recalcó destacó el esfuerzo grupal.

"Lo mas importante cuando trabajas es intentar hacer un equipo. A veces es importante Jones, en otros partidos Bojan Dubljevic y en otros Klemen Prepelic. No hay que centrarse en uno porque si no el día que no lo tienes el resto no tiene confianza", apuntó.

"Chris estaba hoy con ritmo y leyó muy bien las ultimas jugadas. Pudimos llegar con opciones a la última y en ese momento no es solo el que la tiene esa acción sino todo el equipo", recalcó.

Respecto al partido lamentó la mala primera parte de los suyos, y destacó la reacción posterior que tuvieron. "Ha sido difícil. En la primera parte lo mejor fue llegar vivos al descanso porque no defendimos y nos metieron 50 puntos. En la segunda ha sido totalmente diferente fuimos nosotros los que metimos 50 y aunque ellos metieron varios 2+1 llegamos al final con opciones. Hay veces que entra ese último tiro y hay veces que no", resumió.

Por parte, Dejan Radonjic, entrenador del Panathinaikos dijo que jugaron bien la primera parte pero lamentó los errores del tercer cuarto. "En los últimos minutos hemos fallado algunos tiros libres y ellos han metido de tres y han ganado", resumió.

"En la última jugada elegimos defender y cambiar en los bloqueos. Es una discusión habitual pero decidimos por las circunstancias no hacer falta y ellos la metieron", lamentó.