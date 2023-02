Chris Jones ha cerrado una semana para enmarcar. Después del triple sobre la bocina con el que selló la victoria en la cancha del Panathinaikos el viernes, en la tarde del domingo ha liderado la reacción final del Valencia Basket para imponerse a un duro rival como el Gran Canaria en la Fonteta (82-76). El base, autor de 13 puntos en el momento decisivo del duelo, ha puesto en pie a todo el público presente en el pabellón valenciano, que rendido a su exhibición ha coreado su nombre al grito de "¡MVP, MVP!". En una jornada en la que ha regresado al equipo Bojan Dubljevic tras tres semanas de lesión, el equipo 'taronja' viajará a Badalona para la disputa de la Copa del Rey desde el próximo jueves con sensaciones positivas, tras cortar una serie de dos partidos perdidos e igualar su balance de victorias y derrotas en la liga acb Endesa, 10-10.

Además, la victoria en casa, donde el equipo de Álex Mumbrú ha conseguido hacerse fuerte, devuelve a los valencianos al top 8 de la clasificación.

El primer cuarto reflejó los días de más que había tenido el Gran Canaria de Jaka Lakovic para preparar el partido. El plan de inicio de los amarillos funcionó y el Valencia BC debió ir a remolque tras los triples de Nico Brussino y Andrew Albicy (2-8, m. 3). Los valencianos recobraron el mando después de que Jonah Radebaugh completara la respuesta desde la línea de tres (9-8, m. 5), pero fue un espejismo porque la defensa brillaba por su ausencia. Un agujero en la zona que agrandaron Damien Inglis y Olek Balcerowski. Los dos pívots llevaron a los grancanarios a su máxima renta (9-18, m. 8). Álex Mumbrú tuvo que echar el freno con el primer tiempo muerto y le salió bien. Shannon Evans y Jaime Pradilla lograron reducir los daños (16-22, m. 10).

En el segundo cuarto el Valencia BC entró a la pista más enchufado y pronto obtuvo premio. Las canastas de Klemen Prepelic y Xabi López-Arostegui, en el top de 'ladrones' de la liga acb, apretaron el videomarcador. Hasta el punto de que el reaparecido Bojan Dubljevic, gracias a un triple, consiguió darle la vuelta sellando un parcial de 12-0 (23-23, m. 12). La agresividad en defensa para cerrar la zona y forzar las pérdidas de los amarillos había devuelto a los de la Fonteta al partido.

No obstante, los visitantes siguieron haciendo daño. Un lanzamiento exterior de Vitor Benite volvió a darles oxígeno con un +4, aunque el esta tarde Pamesa Valencia era ya otro equipo, mucho más enérgico, y un fenomenal aro pasado de López-Arostegui valió para sumar tres puntos y sacar la tercera falta personal de Khalifa Diop (28-29, m. 14), un '5' que en verano estuvo a punto de fichar por los valencianos. Evans contestaría con la misma medicina a un triple de John Shurna para no despegarse y, poco después, Jared Harper y Josep Puerto harían lo mismo para neutralizar la anotación interior de Balcerowski (37-38, m. 18), que seguía sin ser controlado. Los grancanarios se marcharon con esa ventaja de un punto al descanso (39-40, m. 20).

El Gran Canaria castigó las pérdidas con triples

La vuelta a la acción del Valencia BC fue decepcionante. La Fonteta se heló mientras el Gran Canaria se distanció nuevamente viendo como Albicy castigaba las pérdidas del equipo con tres triples (43-51, m. 23). Solo Jones, con tres puntos desde la esquina y un tiro libre, pudo anotar para los locales en más de cuatro minutos de cuarto, hasta que Víctor Claver acertó desde el 6.75 con un 'catch and shoot' (46-51, m. 25). Enseguida, la sociedad Jones-Claver ajustaría aún más el duelo. La desventaja de tres puntos se mantendría así hasta el final del tercer periodo gracias a un triple de Evans o una canasta poderosa cerca de la pintura de XLA (56-59, m. 30). Aunque pudo haberse neutralizado del todo, si Rivero y Prepelic hubieran estado más atinados desde el tiro libre.

Los de Mumbrú eran conscientes de que la clave de la victoria estaba en la defensa y en el acierto ofensivo frente a un sólido Gran Canaria que estaba cerrando la zona a cal y canto, y en ataque se encontró con la inspiración de Benite. El brasileño contrarrestó las acciones de Evans y Pradilla (60-61, m. 31). El joven aragonés firmó el empate haciéndose sitio entre las moles amarillas (62-62). El rival enfrente, sin embargo, era duro y mantuvo el dominio hasta la recta final gracias a su elevada puntería, esta vez de Ferran Bassas y Miquel Salvó (66-72, m. 35).

Y llegó el 'showtime' de Chris Jones

La única solución pasaba por subir todavía más la intensidad en defensa y encontrar los puntos. Una misión para la que había un candidato claro, Jones. El mejor jugador de los 'taronja' volvió a ponerse la capa de superhéroe. En poco más de cinco minutos anotó 13 puntos que condujeron a su equipo al triunfo. Con cinco abajo, un triple frontal del 'Papi' Rivero fue crucial para replicar a otro anterior de Slaughter y no perder la fe (73-75, m. 37). A Jones no le quemó el balón para poner por delante al Valencia BC con un triple fantástico ni para anotar dos puntos más (78-75). En el tiempo muerto, Mumbrú fue muy claro con el equipo, que había encajado 13 triples. "¡No quiero ni un p... triple más!". Y no lo hubo.

Con una canasta imposible sobre la tabla, con el tiempo esfumándose tras giro y rectificado, la Fonteta se entregó por completo a los pies de su base titular. El Gran Canaria perdonó desde la línea de libres y Jones, estadounidense con pasaporte armenio, tuvo aún unos segundos para igualar el 'basketaverage' con los grancanarios, con los que se había perdido en la primera vuelta en el Gran Canaria Arena por seis puntos (95-89).

- Ficha técnica:

82 - Valencia Basket (16+23+17+26): Jones (21), Radebaugh (7), Puerto (3), Claver (5), Alexander (-) -cinco titular- Harper (3), Prepelic (5), Pradilla (9), López-Arostegui (9), Evans (10), Dubljevic (5) y Rivero (5).

76 - Gran Canaria (22+18+19+17): Albicy (13), Benite (10), Brussino (5), Shurna (5), Diop (4) -cinco titular- Inglis (10), Balcerowski (12), Slaughter (11), Bassas (3) y Salvó (3).

Árbitros: Hierrezuelo, Araña y Martínez Silla. Sin eliminados.

Incidencias: Antes de que arrancara el choque se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto que ha asolado Turquía y Siria. El equipo valenciano jugó el encuentro con un equipaje blanco con ribetes rojos, una replica casi exacta del que lució hace 25 en la conquista de la Copa del Rey de 1998. En las gradas 7108 espectadores presenciaron la victoria del Valencia BC.