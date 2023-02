Chris Jones (10/4/93, Garland (Texas)), una de las grandes estrellas de la acb y la Euroliga, se ha metido a la afición ‘taronja’ en el bolsillo. Unos «fans» que pueden esperanzarse con sus respuestas sobre el futuro en esta entrevista a SUPER, si bien, el base de 1,88 m centra ahora todo el «foco» en «disfrutar del momento» y en «dar más alegrías a la gente».

El héroe de las últimas victorias da todo el "mérito" de sus canastas en los segundos decisivos al "equipo" y se ilusiona con luchar por el primer título, la Copa. "Si jugamos como sabemos, tenemos grandes opciones", asegura el base estadounidense.

Esta va a ser su primera Copa del Rey, ¿qué le han contado de esta competición?

Me han dicho que es uno de los acontecimientos más importantes de la temporada. He oído mucho sobre la Copa y estoy ilusionado. Los mejores ocho en una sola cancha con fans de todos los equipos. La Copa es uno de nuestros objetivos, da igual contra quién juguemos primero. Además, es un logro como grupo el poder jugarla después de cómo conseguimos meternos. Perdimos partido al inicio y luchamos por la clasificación. Ahora estamos ahí, vamos a disfrutar del momento y a trabajar mucho por este título.

¿Hasta dónde cree que pueden llegar? ¿Campeones como en 1998?

Esa es la idea, realmente, no creo que tenga mucho sentido viajar a la Copa para una sola noche, haber luchado tanto por una noche. Seguro que cada uno de los ocho clubes quiere ganarla y, por supuesto, ese el plan con el que vamos. Y la verdad es que no depende de nadie más que de nosotros. Si jugamos como sabemos en defensa y en ataque, pienso que tenemos grandes opciones.

¿Les asusta el Real Madrid?

Sé que el Madrid es uno de los clubes más grandes de Europa, pero miedo... ¡No! No me da miedo ningún rival. Ellos tienen buenos jugadores, nosotros tenemos buenos jugadores. Hemos juntado un buen equipo. Cada día todo depende de tu propio trabajo. Si vamos allí y jugamos siendo nosotros mismos, presiento que tenemos una posibilidad.

Han perdido los dos partidos contra los blancos, en acb y en Euroliga. Analizados ambos, ¿qué necesitarán mejorar para ganarles el jueves?

Para nosotros, lo más importante es la defensa. Hay que frenar a (Dzanan) Musa y conseguir imponer nuestro estilo. El ataque no está siendo un problema, tenemos muchos tíos capaces de encestar, muchas piezas y variantes en el juego para acabar metiéndola. Creo que nuestra mayor preocupación es la defensa, aunque últimamente ha mejorado y confío en que sigamos por esa línea de intensidad.

Enhorabuena por sus fantásticas canastas contra el Panathinaikos y el Gran Canaria, 11 y 13 puntos en el último cuarto para dar dos victorias al equipo. Debe sentirse como un héroe, ¿no?

(Sonríe) Me siento bien. ¡Increíble! Sin embargo, no estaría así sin el equipo que me rodea, sin los chicos que juegan conmigo. Es sencillo decir has hecho 13 y 11 puntos, aunque sin ‘Prep’ (Klemen Prepelic) en la esquina, un tío que no puedes evitar que tire, no tendría el mismo espacio para crear y hacer las cosas que quiero hacer... o sin López-Arostegui, Webb, ‘Dubi’... cualquiera. Todos. El equipo lo es todo. Al final me llevo los halagos, pero todo el mérito es del equipo.

¿Cómo lo hace? ¿Cómo no se pone nervioso en los segundos finales? ¿Cuál es el secreto?

El trabajo que le meto y que la gente no ve -entrenamientos- Aquí no hay público y yo estoy tirando sin parar, el trabajo en los días de después de partido. Y también, la confianza y la ayuda de los compañeros y los entrenadores. Ese momento parece fácil, lo he repetido una y otra vez, pero no lo es. Sé que en el banquillo y en la pista, los técnicos y los compañeros, creen en mí. Me gusta ser líder, y es más fácil cuando tienes un equipo que cree en ti. Quiero ser el mejor líder que pueda.

La afición está encantada con Chris Jones, y solo él puede saber si esos aficionados podrán disfrutarlo también el próximo curso. ¿Ha hablado ya con los dirigentes para renovar su contrato, que acaba en junio?

No realmente. No estoy centrado en ello ahora. Pero, por supuesto, hay opciones de continuar, amo València, el club, los fans... Mi familia está bien. Estoy enamorado de todo lo que tiene que ver con el Valencia BC. Mis meta ahora es dar alegrías a la gente, ganar el máximo de partidos posible, llegar a las finales, ya sea en acb o en Euroliga. De lo que traiga el futuro me preocuparé después, mi foco está en disfrutar de mi equipo y de esta ciudad.

¿En su decisión para el futuro valorará todas estas cosas o solo el hecho de poder jugar la próxima Euroliga 23/24?

Seguro que las valoraré. Me apasiona la Euroleague, pero no es mi principal preocupación. Tengo 29 para 30 años, y le doy mucha importancia y me gusta la filosofía de este club, a mí y mi gente nos tratan como si fuésemos su familia. Euroliga o no Euroliga, eso no va a marcar mi decisión, el ser feliz jugando al baloncesto es lo principal para mí.

¿Quién es el jugador con el que ha hecho mejor relación?

No diría que tenemos un mejor amigo. Todos nos llevamos bien. Nos tratamos por igual. El cuerpo técnico ha unido a un gran grupo de jugadores. No envidiamos si un compañero lo hace bien, todo el mundo felicita al otro. Estoy feliz e ilusionado en el Valencia BC, disfrutando los momentos.

¿Y quién fue la persona que más le llamó para convencerle de que fichara?

Es una buena pregunta... Diría que Álex (Mumbrú). Habló mucho conmigo, me dio la enhorabuena por cómo me iba con la selección y me decía cómo iban las cosas y de que iba a firmar aquí. Me dijo que yo era importante para su juego y, de verdad, su confianza en mí para plasmar el estilo hizo que mi decisión para venir fuese fácil. Álex es la misma persona que conocí por teléfono. Muchos te venden sueños y promesas que no pueden cumplir para llevarte con ellos, y he visto que él no cambió lo que dijo. Estoy muy contento de haber venido al aquí, y eso me ayuda a jugar mejor.

Una curiosidad, ¿qué sueños o ambiciones pasaron por su cabeza cuando en 2015 dejó su casa en Texas (Estados Unidos) para ir a jugar al baloncesto a Mongolia?

Sinceramente, no sabía qué esperar o pensar sobre ir al extranjero, mi familia no podía venirse conmigo. Fue muy duro para mí, pero el entrenador de la Universidad me dijo que si podía pasar por esa aventura, si allí tenía éxito, podría con todo lo que viniese después. Los sitios en los que he estado me hacen valorar aún más lo que tengo ahora. En algún lado debes empezar, algo te mueve, yo nunca olvidaré Mongolia, pero hoy soy feliz en València y espero seguir siendo mejor.

¿Pensó en llegar a grandes ligas o en ir paso a paso?

Solo en aprovechar oportunidades e ir donde creyeran en mí. Mi agente me condujo a países en los que desarrollarme y ganar confianza. Para mí, es vital que confíen en ti. Por mucho tiempo me sentí invisible y quería jugar donde fuese importante. Hay gente sorprendida por lo que me está pasando, pero he currado mucho y durante largo tiempo.

¿Mentalidad o trabajo, qué es más valioso para Jones?

¡Mentalidad! Talento es talento, pero el trabajo siempre debes ponerlo para ser bueno en algo. Si te va mal, pero trabajas duro, tarde o temprano volverás a brillar.