A 24 horas del partido ante el Real Madrid, Álex Mumbrú, aseguró que pese a que el alero bosnio del Real Madrid Dzanan Musa ha sido decisivo en los dos encuentros que han disputado hasta ahora ambos equipos, para derrotar al conjunto de Chus Mateo este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey deben conseguir frenar todas sus líneas. "Tienen a Musa pero no solo es él, podemos decir a muchos jugadores. No es parar un jugador, porque si Musa nos hace 30 puntos y ganamos nos da igual. Hay que parar todas sus líneas y el juego que hacen. Son muy grandes, pueden meter a (Mario) Hezonja de alero y Musa de escolta y se transforman en un equipo gigante. A ver si podemos competir porque lo estamos haciendo todo el año en la Euroliga", recordó el técnico en una rueda de prensa.

"El Madrid llega con mucha confianza y está confeccionado para ganar todas las competiciones. Será duro porque está jugando un buen baloncesto y tiene una plantilla larga pero nosotros estamos también en un buen momento, a ver si somos capaces de parar todo lo que tienen, que es mucho", añadió Mumbrú.

El técnico del conjunto valenciano señaló que una de las claves para su equipo será controlar la ansiedad que les puede afectar al tener muchos debutantes en el torneo. "Si las ganas se convierten en un exceso de motivación y en ansiedad lo llevaremos mal", advirtió.

El rebote, clave

Mumbrú apuntó que deben prestar mucha atención a defender bien o a cerrar el rebote. "No hay que pensar tanto en meter puntos porque hay muchas cosas que hacer para ganar. Ellos tienen mucha experiencia, nosotros algo menos y veremos quién es capaz de gestionar mejor las emociones", señaló.

El entrenador dijo que al ser el suyo el primer encuentro del torneo deben estar preparados para un arranque complicado. "En los últimos diez o quince años en los primeros partidos siempre hay muchos nervios porque hay un enorme envoltorio alrededor de la Copa. El inicio es muy importante pero normalmente son malos para todos los equipos", analizó.

El entrenador destacó que sólo pueden pensar en el partido de este jueves. "Uno de los errores es pensar que la Copa son tres partidos, la Copa es un partido, que es el primero, y luego veremos", recordó.

La Copa, un torneo especial

"La Copa siempre es especial, es el torneo del KO, el que pierde se va a casa", recordó. "Es uno de los mejores torneos de Europa, quizás el mejor con la Final Four de la Euroliga. Normalmente hay una final entre el Barça y el Madrid y este año seguro que no y eso la hace más atractiva", aseguró.

"Para ganarla son tres partidos de altísimo nivel, que puede cambiar todo de un partido a otro y en poco tiempo", apuntó Mumbrú que tras haber disputado en muchas ocasiones el torneo lo vivirá por segunda vez como entrenador tras haber debutado en el banquillo del Bilbao.

"Cuando estás en el banquillo lo que cambia es que tienes más controlado lo que pasa alrededor. Cuando eres jugador están los aficionados, los agentes, los ojeadores y muchas veces estás pendiente de todo menos del partido, que es en lo que tienes que estar centrado y cuando eres entrenador eso no pasa", afirmó.

Regreso emotivo a Badalona

Mumbrú admitió que es especial para él que se juegue en Badalona, puesto que él se formó como jugador en el Joventut, en el que también jugó en dos etapas diferentes.

"Volver a Badalona es bonito, me formé allí, me enseñaron muchas cosas de las que sé y donde empezaron mis sueños. Ha pasado tanto tiempo que hay mucha gente que estaba y ya no pero aún queda alguno. Es bonito volver al Olímpic y aún más en una Copa", concluyó. EFE

1010146