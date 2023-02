Víctor Claver sabe lo que es ganar la Copa del Rey, pero lo hizo con el Barcelona y ahora espera lograrla por primera vez de taronja, consciente de que es un título que hace especial ilusión y que daría un impulso al nuevo proyecto del Valencia Basket liderado por Álex Mumbrú. El jugador valenciano está motivado ante una Copa del Rey que se le resiste al valencia basket desde hace 25 años.

Una Copa a la que ha costado tanto llegar, habrá que disfrutarla desde el primer minuto, ¿no?

Así es, es verdad que perdimos partidos en la primera vuelta que no deberíamos haber perdido, pero al final, lo que cuenta es estar y vamos con todas las ganas y motivación de poder ganar el primer partido.

¿Es el torneo más bonito de jugar?

Sí, durante la temporada, quitando el momento play-off, es el momento más especial, está todo muy concentrado en poco tiempo, todos llegan con muchas ganas, todos parten casi con las mismas opciones y el jugar todos en un mismo pabellón con las aficiones, lo hace muy especial.

Aniversario de la última Copa del Rey

Al Valencia Basket se le resiste este título desde 1998. ¿Es un plus de motivación volver a ganarla después de 25 años?

Bueno, también indica lo difícil que es ganarla, es muy complicado ganar tres partidos seguidos, pero eso no quita que no se pueda hacer. Nos toca el primer partido contra el Madrid, pero eso no significa nada, podemos competir contra cualquiera y este año ya lo hemos demostrado muchas veces.

En aquel título del 98 tenía nueve años. ¿Recuerda algo de aquel éxito o le pilló muy joven?

Me pilla lejos, la verdad. Del día de la Copa no me acuerdo, sí me acuerdo que era la primera plantilla que yo recuerdo ver jugar en La Fonteta, con Aaron Swinson, Berni Álvarez y toda esta gente a la que admiraba.

Víctor Luengo, su padrino deportivo

Quién le iba a decir que años después coincidiría con el capitán Víctor Luengo en la primera plantilla…

Sí, además Víctor me ayudó mucho y fue el que me apadrinó en el mundo profesional. Él lo sabe y siempre estaré muy agradecido porque él era un veterano y yo era y junior que empezaba a entrenar con el primer equipo. Fue una suerte poder tenerle cerca.

¿Recuerdo algún consejo suyo?

Sí, una de las primeras cosas que recuerdo que me dijo es que lo que hiciera, lo hiciera con convicción y que no dudara, se me quedó aquello y a día de hoy sigue siendo un buen consejo. Todo lo que haces en la pista has de hacerlo convencido de que te va a salir.

El camino hacia la final de Copa 2023

Volviendo a la Copa, ¿tendría más valor ganar el título este año teniendo en cuenta el cuadro tan complicado que les ha tocado?

Sí, pero con el nivel que hay ahora mismo en la ACB, incluso equipos que se han quedado fuera podrían tener opciones. Comparado con cualquier otra Liga europea no hay comparación, el Madrid está en un gran estado de forma y son líderes tanto en ACB como en la Euroliga prácticamente. Será muy difícil, pero hay que intentarlo.

¿Cuál puede ser la clave para ganar a un rival que ha demostrado no tener muchos defectos?

Sobre todo, es importante que no se sientan cómodos, que sea un partido en el que tengan que demostrar toda la calidad que tienen. Si Musa puede penetrar fácil, Tavares se siente cómodo en la pintura, Sergi tiene sus momentos de calentón y juegan con esas comodidad son imparables, pero si les hacemos trabajar y les hacemos luchar por cada balón, ahí es cuando podemos tener opciones.

¿Les viene bien el Valencia Basket llegar sin el cartel de favorito?

Este año estamos pudiendo competir contra cualquiera, tanto en casa como fuera, en Badalona no tenemos nada que perder, pero queremos ir a ganar.

La situación del equipo

¿Llega el equipo en su mejor momento de la temporada?

Sí, es verdad que el último mes ha sido muy bueno porque incluso en los partidos que hemos perdido, hemos tenido opciones de ganarlos y eso es importante para una plantilla como esta. Todos hemos tenido un margen de mejora desde el principio hasta ahora. Estamos en un buen momento, con roles y confianza, para poder luchar. Este año hemos ganado a grandes rivales incluso fuera y es importante que lo que hemos hecho bien esta temporada, seamos capaces de hacerlo el jueves.

¿Le vale de algo la experiencia de haber ganado la Copa en su etapa en el Barça?

La lección que saco es que no hay que hacer nada especial, simplemente hacer lo que ya haces bien cada día, no intentar hacer muchísimas cosas, sino sacar el máximo provecho de tus virtudes y pensar que es solo un partido. Si después ganas, ya te preparas para el sábado y te lo planteas otra vez de cero. Para ganar la Copa no puedes pensar en el global, sino en el partido que tienes delante.

¿Puede ser una de sus mayores motivaciones ganar una Copa con el Valencia Basket?

Sin duda, sería muy especial para mí, igual que lo fue la Eurocup hace ya más de diez años. Poder ganar otro título con el Valencia Basket sería un sueño.

Olvidada ya su última sesión, ¿cómo llega a la Copa, alternando su posición en el ‘3’ y en el ‘4’?

Bien, me encuentro bien, tuve el problema de la costilla pero no me impidió seguir entrenando, no perdí prácticamente ritmo y la verdad que me encuentro bien, incluso jugando en diferentes posiciones, no es algo que me preocupe, me ayuda a estar activo y tener más participación dentro del equipo. Siempre intento ayudar en lo que haga falta.