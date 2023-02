El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, lamentó la derrota de su equipo ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey en el que los taronja cayeron por tan sólo un punto: "El partido se ha decidido en el último cuarto por pequeños detalles, creo que hemos cometido algún error defensivo además de otros aspectos".

Actuación arbitral

El técnico criticó veladamente la actuación arbitral y el desigual número de faltas personales pitadas a blancos y taronja (37-17) aunque sí dejó entrever su descontento con el criterio arbitral: "No quiero decir que hayamos perdido por los árbitros, es algo que no siento así, pero tenemos que trabajar en lo que depende de nosotros. Para ganar tenemos que llegar al final de partido con una renta de 6 ó 7 puntos arriba y no llegar a finales tan ajustados. Tengo que ver bien el partido, analizar todas las acciones. En caliente no quiero entrar a valorar estos aspectos". Sobre la diferencia de faltas afirmó: "el partido ha estado muy ajustado para que haya habido esta diferencia".

Mumbrú se quejó de la diferencia de criterio arbitral "Los árbitros nos penalizaron mucho cuando hicimos una buena defensa" que recordó que cuando se pusieron por delante en el marcador en los minutos finales "pasaron muchas cosas" y dijo que le gustaría "ver la falta que le señalan a Dubljevic" cuando estaban dos arriba.

Ocasión perdida

Mumbrú lamentó la ocasión perdida: "hemos tenido el último tiro para poder ganar. Sabemos la presión que hay en un partido de Copa. Merecíamos ganar este partido pero es cierto que el Real Madrid también lo merecía. Es lo malo de esto, que solo gana uno. El Real Madrid ha hecho un gran partido, tienen un equipazo y nosotros también lo tenemos".

El rebote, clave

Sobre el poderío reboteador del Real Madrid que en muchos momentos decantó la balanza a favor de los blancos, Mumbrú resaltó: En la primera parte no hemos controlado el rebote, en la segunda, hemos estado mejor pero ellos aún así han acabado con una diferencia clara a su favor en esta faceta".

Orgulloso del equipo

A pesar de la derrota, el técnico se mostró orgulloso del "trabajo realizado por el equipo" y se mostró triste por la afición: "estamos fastidiados porque habíamos venido aquí a ganar este partido y nos vamos a casa. Tengo que dar las gracias a la afición que ha venido hasta aquí a apoyarnos y por todo el cariño que hemos recibido estos días, por todos sus ánimos. Agradezco a la afición su apoyo en mi nombre y en el de todo el club".