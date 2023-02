El Valencia Basket se enfrenta el viernes al único equipo que ha visitado la Fonteta en todas las participaciones del equipo taronja en la Turkish Airlines EuroLeague (la del viernes será la séptima visita) y a su particular bestia negra, ya que el Olympiacos es el único de los participantes de la actual edición de la máxima competición continental al que nunca ha podido ganar en la Fonteta en un partido oficial de torneo europeo.

Los hombres de Álex Mumbrú siguen trabajando duro para llegar en el mejor momento posible y extender su buena dinámica reciente en la competición continental. Pero no será fácil romper esa racha negativa ante un rival que llega al encuentro como líder de la competición, con la mejor racha de la Euroliga (6 victorias consecutivas), que no pierde desde el 10 de enero con una serie abierta de 13 victorias, incluyendo las últimas tres para ganar la Copa griega, y que tiene en sus filas al MVP estadístico de la competición, el ala-pívot Sasha Vezenkov.

Un rival que se niega a caer en la Fonteta

El Olympiacos Piraeus es el único equipo contra el que el Valencia Basket se ha enfrentado en sus siete participaciones en la Euroliga. Por tanto, el conjunto griego se convertirá el viernes en el primer y único equipo que visite por séptima temporada distinta la Fonteta en partido de la Turkish Airlines EuroLeague. Y lo hará tras haberse llevado el triunfo en sus seis visitas anteriores a la pista taronja:

Euroliga 2003-04. Fase de grupos. Valencia Basket 78- Olympiacos Piraeus 90

Euroliga 2010-11. Top 16. Valencia Basket 79- Olympiacos Piraeus 85

Euroliga 2014-15. Fase de grupos. Valencia Basket 68- Olympiacos Piraeus 71

Euroliga 2017-18. Liga Regular. Valencia Basket 64- Olympiacos Piraeus 72

Euroliga 2019-20. Liga Regular. Valencia Basket 91- Olympiacos Piraeus 93

Euroliga 2020-21. Liga Regular. Valencia Basket 79- Olympiacos Piraeus 88

Pese a ser el visitante más habitual en esta competición, el conjunto rojiblanco se mantiene como el único equipo de la actual edición de la Euroliga al que Valencia Basket no ha podido tumbar nunca en la Fonteta en un partido de competición continental.

El equipo más en forma de Europa

El conjunto griego no solo tiene una inmaculada racha de resultados en sus visitas a Valencia, sino que además llegará al partido del viernes como probablemente el equipo más en forma de la competición. Los pupilos de Bartzokas tienen la mejor racha de victorias de la Turkish Airlines EuroLeague con seis triunfos consecutivos en la máxima competición continental. No pierden desde el 10 de enero, cuando cayeron por 64-60 en la cancha del AS Mónaco. Desde entonces han encadenado 13 victorias consecutivas, incluyendo las últimas tres para ganar la Copa griega.

En el torneo disputado este fin de semana, el cuadro rojiblanco se impuso al Aris en cuartos de final, al Panathinaikos Athens en semifinales y al Peristeri en la final por una diferencia media en esos tres partidos de 25 puntos y encajando en la Copa un promedio de 57,6 puntos. Un título más en sus vitrinas dentro de una temporada perfecta hasta el momento en competición nacional, ya que tampoco conocen la derrota en la liga nacional. El Olympiacos Piraeus es además el mejor equipo visitante de la actual edición de la Turkish Aurlines Euroleague con un balance como visitante de 8-4 (empatado con Real Madrid y FC Barcelona).

Y con el MVP estadístico en sus filas

Una parte significativa de la gran temporada que está realizando el conjunto rojiblanco lleva la firma del ala-pívot búlgaro Sasha Vezenkov, que llega a este partido como el jugador más valorado de la competición con 23,5 créditos de media por partido. Vezenkov es el segundo máximo anotador (18,4 puntos) siendo el cuarto que más canastas de dos mete (4,6) con un 65,4% de eficacia y el octavo que más triples anota (2,2) con un 43,6% de acierto. Además lidera la competición en rebotes totales (7,4) y en rebote defensivo (5,7) en una media de 29:08 minutos sobre el parquet. El búlgaro no es el único líder estadístico que tiene en sus filas el Olympiacos Piraeus. El base Kostas Sloukas es el mejor de la competición en asistencias (6,6) mientras que Thomas Walkup es el que más balones recupera (1,9) y el mejor del torneo desde la línea del tiro libre (96,2%).

Eso sí, cabe recordar que los taronja ganaron en Atenas en el partido de la primera vuelta, con un gran Chris Jones.