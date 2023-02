El ala-pívot del Valencia Basket, Jaime Pradilla analizó el partido de este viernes 24 de febrero en la Fonteta (20:30 horas) frente al Olympiacos griego, líder de la Euroliga: "sabemos que jugamos contra un gran equipo y será un partido complicado. Tienen una de las mejores defensas de la Euroliga". El jugador aragonés resaltó la buena racha de los griegos tanto en Europa como en la competición nacional: "ellos vienen de ganar la Copa de su país y por lo visto, de forma fácil, logrando resultados abultados en los tres partidos".

A repetir el triunfo logrado en Grecia

Pradilla espera que el Valencia Basket repita la victoria lograda en la cancha griega en la primera vuelta en la que los taronja se llevaron el triunfo tras una espectacular remontada: "Allí luchamos hasta el final y ganamos, ahora queremos ganar también en la Fonteta, aunque será un partido diferente".

Sobre el estado anímico de la plantilla tras la decepción de la Copa del Rey, Pradilla destaca: "El partido de cuartos de final frente a Real Madrid fuer duro para nosotros, perder por tan sólo un punto, duele. Pero por lo menos nos ha servido para descansar esta semana, para ver y analizar errores que estábamos cometiendo y también para poder estudiar al rival detenidamente".

Jaime Pradilla lamentó no haber podido emular al Unicaja en la Copa y haber levantado el título de campeones: "duele, creo que al Real Madrid lo dejamos 'tocado' en cuartos, enseñamos al resto de equipo que se podía ganar. El Unicaja hizo un partido muy parecido al nuestro y lo lograron. Nosotros tuvimos el último tiro para ganar pero salió cruz".

De menos a más

Sobre su aportación personal al equipo esta temporada, el joven jugador aragonés, destacó: "Al venir del Europeo me costó un poco más, pero ahora estoy en una dinámica ascendente, ayudando al equipo en todo lo que necesita y en lo que Álex me pide". Sobre su nominación a los premios Rings Star que otorga la Euroliga al mejor jugador joven de la competición, Pradilla destaca: "Me alegra estar entre los candidatos, siempre motiva".

Por último, para lograr la victoria ante el todopoderoso Olympiacos, Pradilla pidió el apoyo de la afición taronja: "necesitamos a la Fonteta, que la gente venga a apoyarnos. Es un partido muy complicado poro también muy bonito. Jugamos contra el líder, un equipo que siempre nos ha ganado en casa y ahora nos toca romper esa racha".