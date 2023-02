Álex Mumbrú ha analizado este jueves, 23 de febrero la visita del Olympiacos griego, líder de la Euroliga la Fonteta (viernes 24, 20:30 horas) : "sera un partido difícil, vamos a luchar por ganar ante el equipo que va primero en la Euroliga. Es un gran equipo, con un gran juego interior, tanto en la posición de cuatro como de cinco. Es un equipo que juega muy bien, que se pasan muy bien el balón, tienen un juego coral muy sólido". Para contrarrestar estas virtudes de los griegos, Mumbrú tiene clara a estrategia: "tenemos que llevar la iniciativa desde la defensa, aunque es cierto que ellos defensivamente son muy buenos. Tenemos que intentar que nuestro atraque funcione perfectamente Tenemos que hacer un partido muy sólido y controlar las emociones, ser conscientes de que a lo largo del partido podemos ir por detrás en el marcador pero que eso no nos descentre".

Evolución de los lesionados

El técnico del Valencia Basket todavía no podrá contar con Martin Hermannsson, recientemente reincorporado a los entrenamientos con el grupo mientras que Sam Van Rossom continúa también su proceso de recuperación de su lesión de rodilla: "Sam todavía no está, va poco a poco, no queremos correr, si no que se recupere bien. Por su parte, Martin empezó a entrenar el otro día con el grupo, es una noticia muy positiva pero también va poco a poco. No sólo tiene que cogerse a la dinámica del juego sino que también tiene que recuperar cardio, físico... y eso no se consigue en una semana. Si cuando paramos res meses en verano necesitamos un mes y medio de pretemporada... es normal que a Martin también le cueste un poco estar al 100% aunque esperamos que el plazo no sea tan largo".

Apoyo de la afición tras la Copa

Álex Mumbrú también habló del estado anímico del equipo justo una semana después de caer en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid por tan sólo un punto. El técnico agradeció el apoyo recibido por parte de la afición taronja que se ha volcado estos días con mensajes de ánimo en las redes sociales: "Estamos orgullosos de que la afición esté orgullosa de nosotros . Nos fastidió mucho perder pero el deporte es así. No entró ese último tiro que podría haberlo cambiado todo. Nosotros fuimos a la Copa con la intención de ganarla por lo que nos dolió mucho caer en cuartos".

Sobre la victoria del Unicaja Málaga que acabó con más de una década de dominio del Madrid y Barça, Mumbrú destacó: "me alegro por ellos, hicieron un gran torneo. Es absurdo sentir rabia y pensar que podríamos haber sido nosotros. Es cierto que el partido de cuartos fue muy intenso y sin duda el cansancio le pesó al Real Madrid en semifinales".

El técnico destacó también el gran momento del Olympiacos que viene de ganar la Copa griega: "Han ganado la Copa de su país y con comodidad. En la Euroliga han ganado también en canchas complicadas como las de Real Madrid y Baskonia y están en una gran racha".

Van a por todas

Sobre si el hecho de jugar ante el líder y por tanto que los griegos partan como favoritos en la Fonteta, quita presión al Valencia Basket, Mumbrú se mostró categórico: "Desde luego que no, no nos quita presión ni hará que nos relajemos. Nosotros planteamos todos los partidos como si fuese el último, es la única forma de ser competitivos". Mumbrú acepta el reto de intentar ser el primer entrenador taronja que gana al Olympiacos en la Fonteta, equipo que ha salido victorioso en sus seis visitas a València: "Es una buena oportunidad para cambiar la historia y romper esa racha