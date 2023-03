El jugador del Valencia Basket Jasiel Rivero asegura que ha "hecho todo" para la obtención del pasaporte español con el que dejar de ocupar plaza de extracomunitario, y que espera desde finales de año. "Nosotros hemos hecho todo. Estamos a la espera, no tenemos más información, solo esperamos que llegue lo antes posible", dijo el ala-pívot cubana en la conferencia de prensa previa al partido de este viernes en Vitoria contra el Cazoo Baskonia en la Euroliga.

Las dos veces en las que, esta temporada, el Valencia BC se ha enfrentado al Baskonia, entrenado por Joan Peñarroya, ha salido derrotado. En la última, el técnico que dirigió a los 'taronja' en la campaña 2021/22 puso en duda, nada más acabar el partido, la lesión por la Rivero tuvo que abandonar la pista a principios de enero en la acb. Según Peñarroya, el cubano había fingido para ceder los tiros libres a otro compañero.

Tiempo después, el jugador admite que Peñarroya se disculpó por aquello y se interesó por el estado de su lesión. "Ya pasó a la historia, lo dejo atrás. Dio su opinión como entrenador, pensó que no era cierto que me había lesionado. Pero después me escribió preguntándome cómo estaba porque se dio cuenta que sí me lesioné. Todo está bien", afirmó.

Para el 'Papi' Rivero una de las claves para lograr el triunfo en Vitoria, e imponerse por primera vez esta temporada al Baskonia, será la de poner "más intensidad y energía" que en las anteriores citas.

Cómodo donde le ponga el entrenador

Previsiblemente, el interior cubano tendrá más minutos en la posición de '5', tras la lesión para el próximo mes de su compañero de equipo Kyle Alexander. "Es una lesión más, hemos tenido muchas a lo largo de la campaña y ahora se trata de sustituirle. Nos perjudica porque él estaba en buen momento. Yo, particularmente, como me siento cómodo es estando en la pista. Puedo ayudar donde diga el entrenador y daré mi energía al máximo para ayudar al equipo", indicó.

Por último, Rivero comentó que los jugadores en el vestuario están "muy contentos" con la vuelta de Martin Hermannson, al que ven "a tope" y "preparándose para cuando le llegue la oportunidad".