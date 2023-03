Este viernes, el Valencia Basket afrontará uno de los retos más difíciles que puede tener sobre el papel: la visita al Fernando Buesa Arena, el fortín del Cazoo Baskonia (20:30 h, DAZN, Movistar + dial 65). Los pupilos de Álex Mumbrú intentarán regresar al top 8 de la Euroliga, y de paso fijar un nuevo récord de victorias consecutivas a domicilio, en su cancha maldita, la que peor se le da de entre todas las del mapa nacional.

Los ‘taronja’ solo han podido ganar en Vitoria en nueve de sus 46 visitas, un 19,5 % de victorias, porcentaje menor al del botín logrado en pistas como las del Real Madrid (24 %) y el Barça (24,4 %). Un balance que en la máxima competición continental es de un partido ganado en cuatro intentos desde la temporada 2003/04. Entonces, en la fase de grupos, los vascos se impusieron 73-67. El último precedente, en el curso 2020/21, también se saldó con derrota (71-70), mientras que el único éxito de Valencia BC en la Euroliga en el Buesa Arena data de octubre de 2017, 63-80, al son de Bojan Dubljevic.

Precisamente, el capitán será uno de los jugadores a los que implique la lesión de Kyle Alexander, pívot que estaba dando un plus al equipo en el terreno defensivo en este 2023. El cubano Jasiel Rivero verá aumentada su cuota de minutos en la posición de ‘5’. "Nos perjudica porque estaba en un buen momento, pero durante toda la temporada hemos tenido lesiones y ahora se trata de sustituirle", dijo el ala-pívot.

Reencuentro con Joan Peñarroya, agua pasada

"Yo como me siento cómodo es en la pista. Puedo ayudar donde me pongan y daré la máxima energía para ayudar al equipo", añadió Rivero, que volverá a encontrarse con Joan Peñarroya, el técnico con el que se desarrolló en Burgos antes de venir juntos a València, pero también el que puso en duda su lesión en los instantes finales del partido de acb de principios de enero en el Buesa. "Eso lo dejo atrás. Dio su opinión, pensó que no era cierto que me había lesionado. Pero después me escribió preguntándome cómo estaba, se dio cuenta de que sí me lesioné. Todo está bien", explicó el cubano, que sigue a la espera de recibir el pasaporte español y no ocupar plaza de extracomunitario. "Hicimos todo, solo queda esperar que llegue lo antes posible".

Tanto Jasiel Rivero como el entrenador, Álex Mumbrú, se congratularon por la recuperación de Martin Hermannsson, cuya presencia en una lista de convocados y sus primeros minutos son inminentes. De momento, el islandés se quedó en casa y, presumiblemente, entrará en el ‘roster’ el domingo para el choque de acb con el Tenerife, día en el que uno de los tres extranjeros no podrá vestirse y todo apunta que será Jared Harper por la necesidad que existe en el juego interior. "Tiene más ritmo del pensado, está con ganas e ilusión", dijo el técnico sobre el base nórdico.

La defensa, punto de partida hacia el triunfo

Con respecto al partido, Mumbrú señaló la motivación por ganar a un rival con el que se ha perdido en los dos precedentes de esta campaña, y la necesidad de ser "sólidos en defensa" frente a un conjunto que "jugadores grandes" y "un gran potencial ofensivo". De hecho, el cuadro vitoriano y el Maccabi son los mejores locales de la Euroliga con una tarjeta de diez triunfos en 12 partidos jugados en casa, escenario en el que su media de anotación se dispara a los 95,1 puntos.

La trayectoria del Valencia BC en la Euroliga, no obstante, también es positiva. Noveno, iguala el balance 13-12 de los vascos (octavos) y del séptimo, el Anadolu Efes, que ganó anoche en la pista del Panathinaikos (82-87). El primer día de la jornada, además, favoreció a los valencianos tras las derrotas del Zalgiris y el Maccabi, ambos ya con 13-13, en las complicadas canchas del Barça (93-74) y el Mónaco (86-67), respectivamente.

Por último, el equipo 'taronja', por segunda vez en su historia, encadena tres victorias lejos de la Fonteta y este viernes puede batir este registro. El cosechado en el curso 19/20, cuando se impuso sin pausa en las canchas del Fenerbahçe, el Khimki Moscú y el Zenit de San Petersburgo. Ahora llega a la capital alavesa tras vencer como visitante al ASVEL Villeurbanne, el ALBA Berlín y el Panathinaikos.